McFlurry met stroopwafel uit Oss moet de harten van 325 miljoen Amerikanen veroveren

De Daelmans stroopwafel ging al sky high als lekker tussendoortje op de vluchten van United Airlines, maar nu kunnen nóg meer Amerikanen 'ons' koekje proeven: de Osse lekkernij zit deze zomer namelijk in de McFlurry Stroopwafel, die alleen in Amerika verkocht zal worden. "Hier zijn we natuurlijk heel blij mee", reageert Jeroen Daelmans enthousiast.

"Het is heel leuk dat nog meer Amerikanen onze stroopwafel kunnen ontdekken", vertelt Daelmans. Amerika heeft meer dan 325 miljoen inwoners, dus een miljoenenpubliek kan zomaar in aanraking komen met zijn product. En het bedrijf uit Oss is daar stiekem best wel heel erg trots op. "Dit is echt een grote eer. "

'Nog niet geproefd'

Zijn koekje zit de hele zomer in het o zo bekende toetje van de Mac. Vanaf 5 juni is de McFlurry stroopwafel in Amerika te krijgen, laat een woordvoerder van McDonald's in Nederland weten. "Ik heb 'm zelf nog niet voorgeproefd, maar ik ben in juni in Amerika. Dus dan ga ik er zeker een of misschien wel meer proeven", vertelt Daelmans lachend.

Lees verder onder de post

Deze bijzondere McFlurry staat deze zomer alleen in Amerika op de menukaart. "Eerder stond ie al regelmatig op de kaart in Nederland, maar we wisselen steeds af. Nu staan de de Red Fruit Merengue en de Fudge & Brownie op onze kaart", vertelt Eunice Koekkoek,woordvoerder van McDonald's. Of de stroopwafel ook furore gaat maken in de toetjes van de grote gele M in andere landen, is niet bekend. "Daar kan ik niets over zeggen", aldus Daelmans.

United Airlines

Amerikanen kunnen de Daelmans stroopwafel al een aantal jaar proeven op de vluchten van United Airlines als gratis snack op de vlucht. Er ontstond een hele rel toen United met het koekje besloot te stoppen, want de passagiers waren het daar absoluut niet eens. Daarom kwam het koekje begin dit jaar weer terug in hun vliegtuigen.