Nep-politiebusje Breda in een flits beklad maar net zo snel weer opgekalefaterd

BREDA -

De flitsplek aan de zuidelijke rondweg in Breda komt inmiddels bijna in aanmerking voor een eigen Wikipedia-pagina, zoveel valt er over te vertellen. Laatste stand van zaken: het verstopbord dat lijkt op een politiebusje, staat weer uitbundig te shinen en is helemaal klaar om flitsende agenten te verbergen. 3-2 voor de gemeente?