Spelers RKC dromen af en toe al van eredivisie: 'Dat is altijd mooi, het zou geweldig zijn'

Stijn Spierings is wel altijd vol overtuiging geweest. “Ik had het wel verwacht toen ik hier in de winter aan kwam. Het was ook één van de doelstellingen om de play-offs te spelen. Of ik dan een ontbrekende puzzelstukje was? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat we het iedereen lastig kunnen maken.”

Etienne Vaessen had tijdens de winterstop minder vertrouwen in een mooi einde van het seizoen. “Ik had het niet gedacht, wel gehoopt natuurlijk. Voor het seizoen hebben we uitgesproken dat we de play-offs wilden halen, dat hebben we nu. En als je eenmaal in de play-offs zit, dan moet je voor het hoogst haalbare gaan.”

Zenuwen

Als RKC verder komt in de play-offs neemt de spanning toe, maar op dit moment heerst er in Waalwijk vooral een ontspannen sfeer. "We leven naar de wedstrijd toe. Trainen goed en zitten er lekker in. Als we uitgaan van eigen kracht hoeven we ook niet zenuwachtig te zijn”, geeft Spierings aan.

Vaessen dolt tijdens het interview met zijn medespelers, ook bij de doelman zit het wel goed qua spanning. "Qua zenuwen valt het wel mee. We weten dat we goed kunnen voetballen. Ik ben niet echt zenuwachtig. We zijn echt een team geworden. Voor de winterstop hadden we nogal wat fouten, wisten we goede wedstrijden niet in goede resultaten om te zetten. Dat gaat nu goed.”

'Eerst NEC, lastig zat'

Vaessen wil niet ver vooruit kijken. "We moeten ons eerst focussen op NAC, dat wordt al lastig zat. Af en toe droom ik wel, de eredivisie is altijd mooi natuurlijk. Het zou geweldig zijn. Maar zoals gezegd, eerst focussen op NEC. Dan zien we de eredivisie later wel.”