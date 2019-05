Lichaam vermiste Jan Brekelmans gevonden in singel Gestelseweg Den Bosch

In het water aan de Gestelseweg in Den Bosch is donderdagavond het lichaam van de vermiste Jan Brekelmans gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De 70-jarige man uit Sint-Michielsgestel werd sinds maandag vermist.

Het lichaam werd rond half zeven gevonden.

Jan Brekelmans vertrok maandag te voet van huis aan de Wiekslag. De familie van de 70-jarige man maakte zich grote zorgen. Zijn zus vermoedde dat hij ging wandelen in het buitengebied, want dat deed hij vaker. Hij was in goede conditie, gebruikte geen medicijnen en fietste vrijwel elke dag.



Zoektocht

De politie maakte zich ook zorgen, gaf een woordvoerder aan. Volgens de zus van Jan was hij een echte ‘buitenman’. De familie was druk naar hem op zoek. Neven en nichten van Jan hebben op verschillende plekken gezocht in Sint-Michielsgestel en omgeving.



