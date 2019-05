Levko (9) was ontroostbaar na bekerverlies Willem II, maar zondag is hij eregast bij zijn cluppie

Met tranen in de ogen verliet Levko zondag de Heuvel. Op een groot scherm zag hij daar hoe Willem II de bekerfinale dik verloor van Ajax. "Maar ik ben echt trots op Willem II", zei hij voor de camera, terwijl zijn vader hem probeerde op te beuren. "Ik geef ze een 9 en ben altijd voor Willem II. Het is gewoon mijn lievelingsclub."

'Dit soort fans zijn Willem II'

Als de Tilburgers Ajax hadden verslagen, had Willem II zich al kunnen verzekeren van Europees voetbal. De ploeg van Adrie Koster hield 38 minuten stand. Maar toen Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar binnen een minuut scoorden, was het Tilburgse verzet gebroken. Uiteindelijk liep Ajax in de tweede helft uit naar een 4-0 overwinning.

Maar Willem II kan ook nog via de competitie Europees voetbal afdwingen. De Tilburgse club bezet in de eredivisie de achtste plaats. Die zou volstaan voor een plekje in de play-offs, maar FC Groningen zit Willem II nog op de huid. En dus wacht Levko zondag weer een spannende wedstrijd.

'Een echt koningskind'

Dat de jonge Willem II-fan zondag als eregast naar het Koning Willem II-stadion mag komen, is een gevolg van het filmpje dat zondag van het ontroostbare jongetje werd gemaakt na de bekerfinale. Dat werd massaal gedeeld en diverse oud-Willem II'ers riepen de club op iets speciaals te doen voor deze bijzondere fan. Onder wie verdediger Jonas Heymans. "Ik zag dit filmpje passeren op social media en heb het meteen gedeeld. Ik heb namelijk nog steeds een Willem II-hart. En deze kleine is een echt koningskind, als je zo jong al zo betrokken bent", meent de Belg. "Levko staat over een aantal jaar op de Kingside, zeker en vast. Ik heb daarop onze masseur Henry getagd of de club iets speciaals voor hem zou kunnen doen. Dit soort fans zíjn Willem II, zij doen de club leven."

Volgens hem hoeft de club zich ondanks de nederlaag in de bekerfinale ook geen verliezer te voelen. "Ajax is dit seizoen outstanding", benadrukt de Belg. "Maar met de 'Wij zijn voor niemand bang'-houding heeft Willem II wat mij betreft de wedstrijd gewonnen. Complimenten aan de Tilburg-tifosi!"