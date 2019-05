Mark van Bommel hoeft de stand bij Ajax zondag niet te weten: 'Dan maak je je alleen maar gek'

Wie staat er woensdagavond met de schaal in handen? PSV of Ajax? Er zijn nog twee speeldagen te gaan en de Eindhovenaren moeten hopen op een misstap van Ajax. Afijn, het verhaal is wel bekend.

PSV-coach Mark van Bommel doet zondag in Alkmaar geen oortje in om te horen wat er in Amsterdam gaande is bij het duel tussen Ajax en FC Utrecht, dat tegelijkertijd wordt gespeeld. "Reinier (Robbemond, assistent-trainer red.) heeft altijd een oortje in. Wij gaan niet luisteren wat er op andere velden gebeurd, daar moet je je niet druk over maken. Ongetwijfeld zul je het meekrijgen, maar ik wil het niet perse horen. Dan maak je je alleen maar gek."

Nu de beslissing in de titelstrijd nadert, nemen bij veel fans de zenuwen flink toe. Hoe is dat bij Van Bommel? "Waarom zou je nu zenuwachtiger zijn als bij de eerste competitiewedstrijd?", zegt hij. "Je probeert het elftal zo goed mogelijk voor te bereiden en meer kun je ook niet doen. Zenuwen heb je altijd, dat je vaker naar het toilet gaat voor een wedstrijd. Maar die zenuwen zijn ook weg als het eerste fluitsignaal gaat."

AZ is een geduchte tegenstander en staat vierde op de ranglijst. De trainer: "AZ is een goed voetballende ploeg. Ze zijn creatief en kunnen op verschillende manieren opbouwen en aanvallen. We moeten ons daar goed op voorbereiden."

