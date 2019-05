LIVE: NAC Breda en Heerenveen in balans na 45 minuten

Gelooft NAC Breda nog in sprookjes, of valt vandaag het doek? Dat zal zondagmiddag moeten blijken in de uitwedstrijd bij sc Heerenveen, die de Bredanaars sowieso moeten winnen. Daarnaast zal nummer 17 Excelsior een handje mee moeten helpen. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij.

Tussenstand sc Heerenveen - NAC Breda: 0-0.

45. Rust in Heerenveen. NAC heeft weinig te duchten van de thuisploeg, maar creëert zelf ook nauwelijks iets. Excelsior staat ondertussen met 2-1 voor bij Heracles...

30. NAC is een paar keer gevaarlijk over links via El Allouchi en Leigh, maar het levert niets op. Heerenveen antwoordt via een schot van Van Bergen, maar die inzet eindigt recht in de handen van doelman Van Leer.

15. Weinig te melden uit Heerenveen. Beide teams bakken er niet veel van en dat hebben we in het geval van NAC al vaker moeten melden dit seizoen.

