NAC Breda definitief gedegradeerd na verlies tegen Heerenveen

Het is over en uit. NAC Breda is gedegradeerd. Tot de laatste minuut geloofden de fans van NAC nog in een wonder. Het was 1-1 in Heerenveen. Toen op de tribunes het nieuws doordrong dat Excelsior tegen Heracles op een 4-5 voorsprong was gekomen, was het geloof definitief weg. Daarna strooide Heerenveen-speler Mitchell van Bergen nog zout in de wond door de 2-1 te maken. Adieu Eredivisie, welkom Keuken Kampioen Divisie.

Zelfs als NAC gewonnen had, was het door de onverwachte winst van Excelsior gedegradeerd. Maar waar de Rotterdammers in hun wedstrijd voor iedere meter streden, leek het er niet op dat ook NAC knokte voor lijfsbehoud. NAC had weinig te duchten van Heerenveen, maar creëerde zelf ook nauwelijks iets.

Pas na rust leken de Brabanders wakker. Giovanni Korte had de 1-0 op zijn schoen, maar schoot naast. Iets later schoot Lundqvist in het zijnet. Het was Heerenveen dat via Sam Lammers op een voorsprong kwam. Menno Koch bracht tien minuten voor het einde de spanning nog heel even terug, maar door de treffers van Excelsior én de 2-1 van Mitchell van Bergen kon NAC de koffers inpakken.

Het is overigens niet de eerste keer dat NAC een stapje terug doet in het betaalde voetbal. In 1965, 1983, 1985, 1999 en 2015 moest de

Brabantse club ook al afscheid nemen van de eredivisie. Alle keren keerden de Bredanaars terug.



Omroep Brabant hield een liveblog bij tijdens de wedstrijd. Lees het hieronder nog eens terug.

Eindstand sc Heerenveen - NAC Breda: 2-1

1-2 Mitchell van Bergen (90')

1-0 Sam Lammers (69.)

1-1 Menno Koch (82.)

82. Menno Koch brengt NAC langszij met een rake kopbal! NAC heeft nog één treffer nodig.

69. Doelpunt voor Heerenveen! Sam Lammers met de treffer.

64. Lundqvist met een mogelijkheid nu, maar hij schiet in het zijnet.

46. Grote kans voor NAC vlak na rust! Giovanni Korte draait goed open in de zestien, maar schiet naast.

45. Rust in Heerenveen. NAC heeft weinig te duchten van de thuisploeg, maar creëert zelf ook nauwelijks iets. Excelsior staat ondertussen met 2-1 voor bij Heracles...

30. NAC is een paar keer gevaarlijk over links via El Allouchi en Leigh, maar het levert niets op. Heerenveen antwoordt via een schot van Van Bergen, maar die inzet eindigt recht in de handen van doelman Van Leer.

15. Weinig te melden uit Heerenveen. Beide teams bakken er niet veel van en dat hebben we in het geval van NAC al vaker moeten melden dit seizoen.

Opstelling: