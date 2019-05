Man probeert vrouw te ontvoeren in zwarte bestelbus, politie toont compositietekening

De politie heeft maandagavond een compositietekening getoond in Bureau Brabant van de man die op 6 mei een 59-jarige fietsster aanviel op de Moerputtenweg in Den Bosch. Hij probeerde de vrouw in zijn bestelauto te sleuren, maar ging ervandoor toen het slachtoffer het portier wist dicht te trappen.

De vrouw was op weg naar haar werk, toen ze door de man werd ingehaald. Hij keerde om ter hoogte van de betonblokken op het fietspad en reed vervolgens recht op haar af. Het slachtoffer week uit en viel in de berm.

De man probeerde haar vervolgens aan haar kleren zijn voertuig in te sleuren. Hij vluchtte toen het slachtoffer het portier wist dicht te trappen. De vrouw liep lichte verwondingen op. “Maar ze is zich natuurlijk rot geschrokken”, vertelde politiewoordvoerder Jordi Cebrian destijds.

Signalement

Volgens de politie is de dader een lichtgetinte, kale man van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij heeft een fors postuur, een brede neus en ver uit elkaar staande ogen. Ook droeg hij een korte broek. Hij reed in een donkere bestelauto.

Een dag later vroeg een man bij de Rompertpassage aan een voorbijgangster of ze met hem mee wilde komen. Zij vertrouwde het niet en reed vervolgens weg. Of dit dezelfde man is die op de Moerputtenweg probeerde toe te slaan, is niet bekend.

Aangezien het niet bekend is of deze man kwade bedoelingen had, hoopt de politie dat hij zich meldt zodat een eventueel misverstand kan worden uitgesloten. Daarom is ook van deze man een compositietekening gemaakt.

