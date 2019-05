Bezetting van varkensboerderij is voor boer 'verschrikkelijk, angstaanjagend en intimiderend'

Tientallen boeren zijn maandag naar de varkensstal gekomen om een tegenprotest te voeren tegen ongeveer 200 dierenactivisten. De activisten voeren al sinds twaalf uur in en buiten de stal actie. Het gaat om individuele activisten die voor de actie 'Meat the Victims' samenkomen. De politie houdt beide partijen op afstand van elkaar.

LEES OOK: Boze boeren gooien auto's van dierenactivisten om, ME arriveert bij bezette varkensboerderij

Janssen staat tussen de boeren die hun steun betuigen aan de boer van de varkensboerderij. “Dit gaat niet over de boer hier, maar over de veehouderij in het algemeen. We willen laten weten dat hij er niet alleen voor staat. Dat hier zoveel boeren zijn om hem te steunen, zegt iets over de saamhorigheid onder de boeren. Dat raakt mij heel diep.”

Veehouders al gewaarschuwd

Donderdagavond waarschuwde de POV veehouders om extra waakzaam te zijn voor dierenactivisten vanuit de hele wereld. Dierenactivisten namen afgelopen weekend deel aan een demonstratie op de Dam in Amsterdam. De POV hield er al rekening mee dat de activisten stallen wilden gaan bezoeken.

“We hadden varkenshouders al gewaarschuwd, maar dat dit zou gebeuren, hadden we nooit kunnen voorspellen. In dit bedrijf is gewoon ingebroken”, aldus Janssen.

‘Oneerlijke actie’

Ze noemt het een oneerlijke actie van een groep mensen die ze ‘nooit kunnen bereiken’. Ze benadrukt dat de dierenactivisten leven vanuit idealen. “Deze mensen eten geen vlees, ze willen geen bont of leer. Ze gaan nooit iets positiefs vinden van onze varkenshouderijen.” Volgens Janssen mag iedereen zijn eigen keuzes maken in het wel of niet eten van vlees. “Maar laat mij en anderen gewoon vlees eten.”

De voorzitter van de POV noemt de actie ook oneerlijk omdat ‘varkenshouders in Nederland iedere dag duurzaamheidsstappen nemen om continue in beweging te blijven’.

LEES OOK: Burgemeester Boxtel en Wakker Dier keuren actie van demonstranten bij varkensstal af: ‘Dit kan niet'

Andere boeren die ter plekke zijn in Boxtel zeggen ook dat hoe ze het aanpakken 'niet normaal is'. "Ze hebben ingebroken en ik hoorde dat ze de ventilatie hebben uitgezet. Dat is helemaal niet goed voor de dieren", zegt een boer. Een andere boer zegt: "We wilden eerst niet gaan om de zaak rustig te houden, maar toch willen we de boer een hart onder de riem steken. Ik ken 'm niet persoonlijk, maar ik kan me voorstellen wat het met hem doet."

Bekijk de video en lees daarna verder:

Geen geheimen

“Deze mensen hebben kwade bedoelingen. Ze willen dat iedereen ziet wat er in die stallen gebeurt, maar wij hebben geen geheimen. Er komt media genoeg in onze stallen en iedereen is altijd welkom.”

De dierenactivisten vallen vooral over de gewonde dieren en eisen dat ze die mee mogen nemen om ze te verzorgen. “In de stallen loopt levend vee. Natuurlijk kan het dat er een dier kreupel is, dat vind je op straat hetzelfde. Maar het is maar wat je wil laten zien. Ze vergroten nu hele kleine onderdelen uit”, zegt Janssen. “Voor de boer is dit onbeschrijfelijk. Hij is ontzettend verslagen.”