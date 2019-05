Tilburgse superfan van Max Verstappen ontzettend blij met terugkeer GP Zandvoort

Van Bodegraven is de oprichter van de Go Max fanclub van (Max) Verstappen. “Eindelijk, de kogel is door de kerk”, zei de autosportliefhebber even later in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont.



'Ontzettend blij'

“In februari was ik in Barcelona voor een zogeheten wintertest. Hier hoorde ik voor het eerst dat de Nederlandse Grand Prix rond was. De geruchten gingen al langer. Nu is het echt definitief. Gelukkig. Ik ben echt ontzettend blij.”



En dat niet alleen, als fanatiek aanhanger van Verstappen zal Van Bodegraven al op voorhand verzekerd zijn van een kaartje, toch? Dat blijkt echter - nog - niet het geval te zijn. “Ik heb er wel vertrouwen in dat ik hiervoor in aanmerking kom. Ik ken best veel mensen in het wereldje”, aldus de Tilburger, die, net als alle andere toeschouwers, voor overnachtingen een hotel buiten Zandvoort moet gaan zoeken. “Hiervoor ben je te laat, alles in Zandvoort is volgeboekt."



'Desnoods op oprit'

"Ik zag vanmorgen nog ergens een bericht, waarin stond dat iemand voor twee nachten 12.500 euro moest betalen. Met toeristenbelasting en toeslag, maar zonder ontbijt." In een hotel in Velserbroek is nog wel een kamer vrij: voor duizend euro heb je er twee overnachtingen. Toch maakt de Max-supporter zich geen zorgen. “Ik was al van plan om met mijn vriendin met een camper te gaan. Desnoods gaan we ergens, bij vrienden, op een oprit staan. Wellicht wat minder gezellig, maar we willen er per se bij zijn.”



De kaartverkoop is nog niet van start gegaan. Maar hou Van Bodegraven in de gaten, hij gaat er vanuit dat hij hierbij wordt betrokken. Het is overigens nog niet duidelijk wanneer de Formule 1-bolides over het Noord-Hollandse circuit gaan racen. Het wordt of het eerste of het tweede weekend van mei 2020.

Het aftellen kan beginnen.



