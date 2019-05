Rolerisuit in Breda mag blijven rijden met ouderen en gehandicapten: 'Dit is fantastisch nieuws'

Enorme blijdschap en opluchting bij de Stichting Rolerisuit in Breda. De vrijwilligers kregen dinsdag te horen dat ze mogen blijven rijden met ouderen en mensen met een handicap. Het voortbestaan van Rolerisuit stond op losse schroeven vanwege een meningsverschil tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Bredase stichting. Het gerechtshof in Den Bosch stelt Rolerisuit nu volledig in haar gelijk.

“Dit is geweldig nieuws, zeker voor alle vrijwilligers. Na zeven jaar strijd komt er een einde aan de onzekerheid. We kunnen eindelijk weer verder met het vervoeren van ‘onze mensen’. Dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen”, aldus voorzitter Joop Jansen van Rolerisuit.

Vergunning

De Inspectie Leefomgeving en Transport stelde zich op het standpunt dat Rolerisuit een speciale vergunning moet hebben om passagiers te vervoeren. Dat zou beteken dat de stichting voortaan ook de chauffeurs zou moeten gaan betalen volgens de cao.

De Bredase stichting was het hier niet mee eens, omdat ze dat niet kunnen betalen. Eerder diende hierover een rechtszaak in Breda. In hoger beroep stelt het gerechtshof in Den Bosch Rolerisuit in het gelijk.

Vrijwilligers

Rolerisuit bestaat al ruim dertig jaar en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De stichting heeft drie bussen speciaal ingericht voor rolstoelers. De Bredase stichting is uniek in Nederland.