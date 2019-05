Minister Grapperhaus wil varkensboer in Boxtel opzoeken

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hoopt nog deze week de boer in Boxtel op te zoeken van wie zijn bedrijf maandag werd bezet door een grote groep actievoerders. De bewindsman spreekt van een frustrerende en traumatiserende ervaring voor de varkenshouder en zijn familie. Hij zei dit dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Minister van Landbouw Carola Schouten vindt de 'overval' op de boer 'totaal onacceptabel'.

Grapperhaus kondigde ook aan dat hij nog deze week met een aantal boerenorganisaties wil gaan praten. Bovendien verlangt hij van zijn ambtenaren meer informatie over de mensen die achter 'Meat the Victims' zitten. Zij bezetten maandag tien uur lang het bedrijf in Boxtel.

'Niet voorzien'

De bewindsman liet weten dat de bezetting 'niet was voorzien' en dat ook van hem op dat gebied 'alertheid' mag worden verwacht. Te meer daar bij het ministerie wel bekend was dat er acties op til waren.

Ook zei Grapperhaus zelf dat er sprake is van een toenemend aantal bedreigingen aan het adres van boeren. Hij kondigde aan dat er krachtig zal worden opgetreden: "Deze vorm van dierenextremisme die over de grenzen van de democratische samenleving heengaat, baart me grote zorgen." Daders zullen niet ontkomen aan strafvervolging of een proces-verbaal, zo bezwoer de bewindsman.

Minister Carola Schouten: totaal onacceptabel

Minister van Landbouw, Carola Schouten, laat voor de camera van NOS geen misverstand bestaan over haar mening: “Ik heb de beelden gezien en vind het totaal onacceptabele praktijken. Zo’n boer die gewoon z’n werk aan het doen is en geconfronteerd wordt met honderden activisten voor z’n deur, gewoon binnendringen en de boel bezetten. Dat kan absoluut niet op deze manier!”

Niet in gesprek met deze mensen

“Ik vind het echt vreselijk dat zoiets gebeurt. We hebben een wet en daar moet iedereen zich aan houden. Ze zijn voor eigen rechter gaan spelen en dat is niet geoorloofd in dit land.”

Of ze (zoals ze eerder heeft toegezegd) met 'Meat the victims' in gesprek gaat? “Ik ga niet in gesprek met mensen die de wet overtreden, boeren overvallen en op deze manier hun punt maken.”

Partij van de Dieren: geen intimidatie en geweld

Ook Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Dieren, is er duidelijk over. “Voor de Partij van de Dieren geldt dat we kiezen voor de democratische weg. En op die manier op te komen voor de dieren. Daarom zijn we ook een politieke partij. Mensen maken hun eigen keuzes en de PdvD is altijd duidelijk geweest: intimidaties, geweld en bedreiging wijzen we af.”

'Escalatie voorkomen'

Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen (CDA) en diverse andere politici namen minister Grapperhaus onder vuur. Zij vonden onder meer dat politie en Mobiele Eenheid veel te lang op een afstand hebben toegekeken. Grapperhaus zei dat er bewust en in alle rust voor is gekozen om met een beheerst optreden escalatie te voorkomen. Hij had begrip voor kritiek uit de Kamer dat de ergernis over het uitblijven van maatregelen maandag met de minuut toenam.

Hij zei verder dat de bezetting het werk was van ongeveer 150 mensen, van wie er 64 uiteindelijk zijn aangehouden wegens lokaalvredebreuk en twaalf, omdat zij hun identiteit niet konden aantonen.

LEES OOK: Van 'walgelijk' tot 'helden', emoties op social media lopen hoog op na stalbezetting Boxtel