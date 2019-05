Van 'walgelijk' tot 'helden', emoties op social media lopen hoog op na stalbezetting Boxtel

De stalbezetting door dierenactivisten in Boxtel roept heftige emoties op. Zoveel maakt een rondje op Twitter en Facebook al snel duidelijk. Vragen als, waarom greep de politie niet eerder in? en boosheid over de varkens die misschien moeten worden afgemaakt, strijden om voorrang. En tot slot zijn er, al zijn ze in de minderheid, ook voorstanders.

'Met verbazing gekeken naar de beelden van de bezetting van een boerenbedrijf in Boxtel door zogenaamde dierenvrienden'. Zomaar een reactie van een Twitteraar. Ze vervolgt: 'Wat een leed veroorzaken ze bij zowel de mensen als dieren op dit bedrijf'.

De verontwaardiging in onder meer de boerenhoek is daags na de actie groot.

Volgens ZLTO-voorzitter Wim Bens is het goed mogelijk dat de varkens uit de bezette stal moeten worden afgemaakt. "Bezoekers moeten niet voor niets allerlei hygiënemaatregelen nemen als ze de stal binnenkomen. Je kunt op je klompen aanvoelen dat dit door de activisten niet in acht is genomen." Animal Rights noemt die vrees overigens onterecht. Voorzitter Erwin Vermeulen: "Het is een argument om dit soort acties onmogelijk te maken."

Social media gebruikers wachten niet af wie er gelijk krijgt: 'Nou dames en heren dieren activisten: nu hebben jullie wat bereikt. Wat een volk.' En een ander: 'Met dank aan besmettende activisten....'

LEES OOK: Wat is 'Meat the Victims'? Vijf vragen (en antwoorden) over de actie van dierenactivisten in Boxtel

Ook op de Omroep Brabant Facebookpagina roept de bezetting in Boxtel felle reacties op. Niet alleen de activisten krijgen er van langs, ook de politie krijgt kritiek. 'Als de varkens moeten worden geruimd is dat rechtstreeks een gevolg van deze criminele inbraak en moeten alle kosten worden verhaald op de actievoerders, buiten het feit dat ze zeker strafrechtelijk vervolgd dienen te worden, als dat niet gebeurt, is de politie/ overheid niet meer geloofwaardig. Echt ongelooflijk wat die 'zogenaamde" actiegroepen tegenwoordig kunnen doen zonder echte gevolgen. En dat noemen zich dierenvrienden? Walgelijk!'

En een ander: 'Volgende keer moet een boer geen politie meer bellen maar collega-boeren en andere bereidwillige burgers die dit stelletje hersenloze figuren van erf af meppen!!!'

LEES OOK: Dierenactivisten en boeren stonden lijnrecht tegenover elkaar bij varkenshouderij in Boxtel [FOTO'S]

Ook sympathisanten laten zich horen

Uiteraard is er ook geluid te horen uit het 'pro-activisten-kamp'. Een facebook-reageerder: 'Och och, wat zijn ze toch zielig die hardwerkende boeren. Totaal geen medelijden mee, decennia lang wordt ons land geterroriseerd door zeer veel boeren. Grootste vervuilers waar wij als maatschappij telkens voor op moeten draaien. (...) Ik ben het eens met de activisten, eindelijk gebeurt er iets. De boeren en de regering blijven de kop in het zand steken en dan krijg je dit soort acties.'

Lees alles over de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel door dierenactivisten op onze speciale themapagina.