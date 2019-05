Dierenactivisten en tegendemonstrant weer vrij na stalbezetting in Boxtel

De arrestanten werden opgewacht door activisten die maandagavond niet waren opgepakt. Ze werden toegezongen en geknuffeld zodra ze buiten waren. Een vrouw stond onze verslaggever met tranen in haar ogen te woord. “Dit zijn tranen van geluk. Van al die mensen die hier staan en de support die we hebben gehad.”

“We hebben verschrikkelijke dingen gezien”, zegt ze. De activiste doelt hiermee op de situatie in de stal. Ze zegt dat de varkens weinig bewegingsruimte en stress hebben. “Ze zijn vlak voor hun dood zo bang en gestrest. En dan durven mensen het te hebben over de stress die wij de varkens zouden hebben bezorgd met deze actie. Maar wij hebben juist het beste met deze dieren voor. Wij willen ze helpen.”

'Trots op actie'

De actie van de dierenactivisten heette Meat the Victims. Zo’n 150 man bezette de varkensstal in Boxtel. Na tien uur werd de actie beëindigd door de politie. “Ik denk dat we trots kunnen zijn op wat we bereikt hebben. We hebben verschillende emoties opgewekt”, zegt woordvoerder Jonathan Loogman van de dierenorganisatie.

77 man opgepakt

De dierenactivisten werden aangehouden voor lokaalvredebreuk (64) en het niet kunnen of willen tonen van hun identiteitspapieren (12). De actievoerders komen deels uit Nederland, maar ook uit diverse Europese landen zoals Engeland, Polen, Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Finland, Noorwegen en Zweden.

De recherche is een onderzoek gestart naar de vernieling van de toegangsdeur van een stal en naar de vernieling en brandstichting van enkele auto's van dierenactivisten.

