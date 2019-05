Muziekfestijn Best afgelast om 'decibellenbeleid' gemeente, risico op boete van 7500 euro te groot

Het evenement Gekker bij d’n Ekker in Best dat vanaf vrijdag zou worden gehouden, is op het laatste moment afgelast. Reden hiervoor is het strenge ‘decibellenbeleid’ van de gemeente, zo laat Netty, eigenaar van Café d’n Ekker in de Nieuwstraat, woensdag weten. Zij had het evenement georganiseerd.

“De gemeente denkt dat we niet kunnen voldoen aan de geluidsnorm van 75 decibel die sinds november geldt bij evenementen”, legt Netty uit. "Dat hebben ze ons maandag in een brief laten weten." Zouden de artiesten die vrijdag, zaterdag en zondag zouden optreden te veel geluid produceren, dan riskeert Netty een boete van 2500 euro per dag. In totaal dus 7500 euro. Dit risico vindt ze te groot om het evenement door te laten gaan.

Ze vindt het verschrikkelijk dat ze het evenement op het laatste moment heeft moeten cancelen. Dit vooral voor alle bands die volgens haar maanden hebben toegewerkt naar het weekend omdat speciale optredens zijn voorbereid. "Dat doet me nog het meeste verdriet", vertelt ze emotioneel. Maar ook voor alle vrijwilligers en voor iedereen die uitkeek naar dit weekend noemt Netty het niet doorgaan ervan 'een teleurstelling'.

Professional in de arm genomen

Volgens Netty had ze er juist alles aan gedaan om binnen de geluidsnormen te blijven. "Ik heb hiervoor zelfs een professional in de arm genomen en die vertelde me dat het een haalbare kaart was. Nu de gemeente me heeft laten weten dat het voor 99 procent zeker is dat we de geluidsnormen gaan overtreden, durf ik het simpelweg niet aan."

Netty krijgt veel reacties na haar besluit om het evenement te cancelen. "Als het zo moet, kan er niks meer. En hoe moet dat straks met de kermis? En met de Zomerfeesten?" vragen mensen zich volgens haar af. En ze kan niet anders dan dat beamen. Door dit beleid wordt het voor mij als horeca-ondernemer in Best steeds moeilijker de motivatie te vinden", legt ze uit. "Het ondernemen wordt me onmogelijk gemaakt. Terwijl ik met dit evenement juist iets terug wilde doen voor de mensen in Best."

Eerder al protest

Het strengere geluidsnormenbeleid van de gemeente Best leidde al eerder tot protest. Vorig jaar oktober hadden een aantal bewoners de plaatsnaambordjes in Best vervangen met de tekst Lourdes. Dat alles bleek te gaan om een ludieke actie van een aantal bewoners onder de noemer 'van bruisend Best naar rustig Lourdes'. Zij noemden het een protest tegen de vertrutting van Best.

‘Ze hebben zelf de conclusie getrokken’

"Wij hebben voor ‘Gekker d’n Ekker’ gewoon een vergunning verleend", zegt een woordvoerder van de gemeente Best. Deze vergunning gaat gepaard met een preventieve dwangsom. “Een preventieve dwangsom legt de gemeente niet zomaar op. Dit hebben we gedaan omdat het café de geluidsnorm vaker heeft overschreden.”

De gemeente Best zegt dat zij het prettig hadden gevonden als het evenement gewoon door was gegaan. “Ze hoefden het feest niet af te gelasten. We hebben aangegeven dat we graag met het café in gesprek willen gaan over maatregelen om binnen de geluidsnormen te blijven. Helaas zijn ze hier niet op ingegaan en hebben ze zelf de conclusie getrokken om het feest niet door te laten gaan.”

De gemeente wilde met het café in gesprek over ‘praktische aanpassingen’ waardoor ze wel aan de geluidsnormen konden voldoen. Ze geven als voorbeeld om de geluidsbox iets te draaien of iets onder de box te leggen, waardoor het geluid iets wordt gedempt.



“Andere evenementen tonen aan dat voorzorgsmaatregelen voorkomen dat er weer een overschrijding plaatsvindt. Grotere evenementen met bijvoorbeeld carnaval of Koningsdag zijn ook gewoon doorgegaan zonder overschrijding. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn.”