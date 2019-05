Wie is de boer wiens stallen werden bezet? 'Varkensbaron van Brabant' al jaren omstreden [TIJDLIJN]

Ruim honderd dierenactivisten bezetten maandag de stal van een varkensboer in Boxtel. Na tien uur werd de bezetting beëindigd. Het boeren familiebedrijf, van Sleuwen, heeft een vervoersverbod van drie weken gekregen vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Maar wie zijn deze Boxtelse varkensboeren? In de omgeving wordt vader Chris ook wel de 'varkensbaron van Brabant' genoemd, en de naam Van Sleuwen dook de afgelopen jaren al meerdere keren op in de media.

Sledova, Sleco en Slevaro. Het zijn zomaar enkele voorbeelden van namen waaronder de Van Sleuwen Groep (thuisbasis Sint Oedenrode) opereert. Chris van Sleuwen en zijn zoons Jeroen en Joan huren daarnaast ook meerdere stallen op verschillende plekken in het land, waaronder de locatie aan de Brede Heide in Boxtel. Het bedrijf bestaat al sinds 1993 en sindsdien haalden ze meerdere keren het nieuws.

Begin 1997

In Oostburg (Zeeland) is veel protest over een aantal grote stallen die Van Sleuwen wil openen in de gemeente, waar vooral aardappelboeren en kleine veehouderijen actief zijn. Rinco de Koeijer leidde destijds het protest tegen de komst van Van Sleuwen: "Je kunt geen industrieel opgezette bedrijven in een sociale omgeving neerzetten. (...) Er zit een asociale club mensen achter, die met niemand contact zoekt en lak heeft aan de regels."

Oktober 1997

Oostburg neemt harde maatregelen tegen Van Sleuwen. De afmetingen van hun nieuwe stallen overschrijden met 600 tot 800 vierkante meter per stal de afgegeven bouwvergunning. Ook wordt de milieuvergunning op zo'n vijftig punten overschreden aldus de burgemeester. De stallen moeten op last van de gemeente verkleind worden.

Juli 2002

De vergunning van Zeeland Voeder, ook een bedrijf van de Van Sleuwen Groep, wordt ingetrokken. Aanleiding is de mogelijke betrokkenheid bij de besmetting van varkensvoer met het verboden hormoon MPA. Van Sleuwen deed zaken met een niet-gecertificeerd bedrijf uit België, dit tot ongenoegen van het Productschap Diervoeder.

Mei 2003

Het varkensbedrijf van Van Sleuwen in Oostburg gaat failliet. Het faillissement werd aangevraagd door personeelsleden omdat ze al drie maanden geen loon hadden ontvangen. 27 akkerbouwers uit de regio waren financieel betrokken bij het bedrijf.

September 2010

Samen met ondernemer Wim Vugts wil Van Sleuwen een megastal in Haaren openen. Dit stuit op veel protest en het plan strandt tot twee keer toe bij de Raad van State.

2012

Na een lange procedure heeft Van Sleuwen nu een keer goed nieuws: in Haaren openen drie geautomatiseerde stallen. In de stallen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste techniek, waardoor menselijk ingrijpen tot een minimum wordt beperkt.

Juni 2014

Ook in thuisbasis St. Oedenrode opent de Van Sleuwen Groep een nieuwe, hypermoderne stal die ruimte biedt aan 4000 varkens. Op de website boerderij.nl poseren de ondernemers voor hun nieuwe stal, ook geven ze een rondleiding in de stal. Volgens de ondernemers staat in de stal het welzijn van de dieren voorop.

Juli 2018

In de stal in Haaren komen 1200 varkens om het leven. Door een defect in een ventilatiesysteem kwamen de beesten in een van de stallen zonder lucht te zitten. Snel ingrijpen was niet mogelijk omdat er geen continu toezicht was op de beesten. De verzorging van de dieren verliep geautomatiseerd.

Augustus 2018

De gemeente Haaren geeft Van Sleuwen een officiële waarschuwing, omdat ze de dode varkens niet gemeld hadden. De Voedsel- en Warenautoriteit stelt een onderzoek in, de Partij voor de Dieren stelt kamervragen over de zaak.

Mei 2019

Dierenactivisten bezetten stallen van Van Sleuwen in Boxtel, om aandacht te vragen voor de situatie van de varkens.

