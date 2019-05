Schadeclaims na autobranden flink gestegen, Brabant tweede van Nederland

Het aantal schadeclaims na autobranden is het afgelopen jaar gestegen. Er zijn 734 claims binnengekomen en Brabant is hiermee de tweede provincie met de meeste schadeclaims na autobranden.

Volgens woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars zijn bijna al deze branden aangestoken. “Het kan zijn dat een pyromaan actief is in een bepaalde gemeente. Jongeren kunnen ook de branden aansteken uit verveling of het gebeurt in het criminele gedeelte. Experts spreken ook over kopieergedrag.”

Dertig procent

De ruim 700 autobranden zijn bekend bij de verzekeraar, maar volgens Van Elferen is dit nog maar zeventig procent van al de autobranden. “Dertig procent van de autobranden meldt zich niet bij de verzekeraar. Dit kan zijn omdat de auto niet volledig verzekerd is. Deze autobranden missen nog bij de totale cijfers.”

Het is niet het eerste jaar dat er zoveel autobranden waren in Brabant. Ook in 2017 was het raak in de provincie. De politie kan geen verklaring geven voor de hoge cijfers van autobranden. “Uit onderzoek blijkt dat er veelal autobranden plaatsvinden na een conflict in het criminele circuit, als vorm van fraude en conflicten in de relationele sfeer. Hiernaast kan een brand ontstaan na een technisch mankement.”

Tilburg

Dinsdagnacht was er ook weer een autobrand. In Tilburg raakte een auto zwaar beschadigd. In deze stad is het al de zevende autobrand sinds mei.