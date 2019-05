Verslagenheid bij Willem II: 'Kunt wel zeggen dat seizoen anderhalve week te lang duurt'

"Onze piek lag in februari en maart, toen wonnen we heel veel wedstrijden. We wisten ons goed te positioneren met de finale en een achtste plek in de competitie, maar we hebben het beide keren niet af weten te maken", zei Jordens Peters na afloop van de pijnlijke nederlaag.

Met de verloren finale en twee nederlagen in de competitie, eerst tegen FC Emmen en daarna op bezoek bij ADO, is het een dramatisch slot van het seizoen. Dat seizoen duurde misschien te lang. "Zo zou je het wel kunnen zeggen. Ik denk dat de spanningsboog enorm straks stond naar de finale toe. Dat hebben we daarna proberen om te draaien. Vandaag lukte dat een uur, tegen FC Emmen 45 minuten. Dat is niet genoeg, wedstrijden duren negentig minuten."



Tekst gaat verder onder de video met Jordens Peters.

'Treurig'

Freek Heerkens stond met een rotgevoel de pers te woord na de laatste wedstrijd van het seizoen. "Je draait in principe een goed seizoen, strijdt op twee fronten mee. In de beker en de competitie. En uiteindelijk sta je met lege handen. En niet alleen met lege handen, je speelt ook twee of drie belabberde wedstrijden. Dat doet gewoon zeer. Het is treurig hoe wij het seizoen afsluiten."

