Jumbo moet weer vlees uit schappen halen na vondst bacterie

Begin deze maand werd de verkoop gestaakt van alle ‘Jumbo Chef’s tip lamskoteletten’. In beide gevallen was de aanleiding de vondst van een bacterie.

Vlees mogelijk besmet door salmonellabacterie

Het besluit dat vrijdag bekend werd gemaakt, is genomen nadat tijdens een reguliere kwaliteitscontrole de salmonellabacterie was gevonden. Hierdoor kunnen de producten mogelijk besmet zijn.



Het concern spreekt van een belangrijke veiligheidswaarschuwing. Jumbo adviseert via een persbericht de verse varkensvleesartikelen waarom het gaat, niet op te eten en terug te brengen naar een van de winkels. Klanten krijgen hun geld terug.



Begin deze maand moest een deel van de lamskoteletten uit de schappen worden gehaald, omdat in het vlees de zogeheten STEC-bacterie zat. Dit is een variant op de 'poepbacterie', die maag- en darmklachten kan veroorzaken.



