Eisen tot acht jaar voor ripdeal waarbij Ulas Iskar uit Ossendrecht om het leven kwam

Tegen zeven Bulgaarse en Marokkaanse criminelen die betrokken waren bij een ripdeal in Ossendrecht zijn voor de rechtbank van Breda celstraffen tot acht jaar geëist. Bij de ripdeal op 16 februari 2016 werd de 37-jarige Ulas Iskar doodgeschoten in zijn huis aan het Burgemeester van Gilshof.

Tegen vier verdachten (mannen van 27, 33, 36 en 40 jaar, onder meer uit Nijmegen) werden gevangenisstraffen van acht jaar geëist. Drie andere verdachten kregen een eis van twee jaar cel te horen. Volgens de officier van justitie gaat het om een ‘poging tot diefstal met de dood tot gevolg’.

De achtste verdachte Najim Echargui uit Nijmegen zou Iskar hebben doodgeschoten. De Nijmegenaar werd drie maanden later echter zelf gedood bij een schietpartij.

Overval

In de woning van Iskar werd een kwekerij aangetroffen met enkele honderden wietplanten. De man uit Ossendrecht werd door een groep Bulgaren en Marokkanen overvallen. De groep had het op de drugs gemunt. In de woning kwam het toen tot een schietpartij die Iskar fataal is geworden. Bij het huis was een raam opengebroken. Getuigen zagen na de schietpartij ongeveer acht mensen wegrennen bij het huis.

De uitspraak is op 4 juli.