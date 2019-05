'Yvon Jaspers werkt niet meer voor ForFarmers': ze zou het te druk hebben

De uit Boxtel afkomstige presentatrice krijgt al geruime tijd de wind van voren, omdat ze én voor het agrarische concern werkt én het gezicht van Boer zoekt Vrouw is. Dit zou tot belangenverstrengeling leiden.



'Onvoldoende zorgvuldig'

Een maand geleden werd bekend dat KRO-NCRV - de omroep die Boer zoekt Vrouw uitzendt - onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het beoordelen van de nevenfuncties van Jaspers. Tot die conclusie kwam het Commissariaat voor de Media, dat onderzoek deed naar Boer zoekt Vrouw en Onze boerderij. De Boxtelse is betrokken bij beide programma’s.



In het tv-programma Pauw spuwde Jaspers op emotionele wijze haar gal over de in haar ogen ongenuanceerde kritiek. Het kwam haar opnieuw op negatieve reacties te staan, omdat ze volgens criticasters geen rekening hield met het persoonlijk leed van de vader en een oom van de omgebrachte Anne Faber, die eveneens aan tafel zaten.



'Te druk'

Het management van Jaspers is door de redactie van RTL Boulevard om een reactie gevraagd en meldde dat de samenwerking inderdaad voorlopig gestopt is. Uit het antwoord bleek verder dat dit niets te maken heeft met de commotie om haar werkzaamheden. De presentatrice zou het te druk hebben met het maken van haar televisieprogramma's.