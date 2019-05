'Ons' Betty van den Oetelaar inspireert Dunkin' Donuts om Duncan's Donuts te gaan verkopen

TILBURG -

De smaak van de overwinning is zoet. We zeiden het vrijdag al, op het moment dat Duncan Laurence zich geplaatst had voor de finale van het Eurovisiesongfestival. En nu de eindzege van de oud-student van de Rockacademie in Tilburg een feit is, helemaal. En dus brengt donutketen Dunkin' Donuts nu speciale 'Duncan's Donuts' op de markt. "Ze zijn tot dinsdag verkrijgbaar."