Gepimpte caravans bewonderen bij Pimpfestival in Oisterwijk [FOTO'S]

Het is de vierde keer dat het Pimpfestival ergens op een groen kampeerterrein in Nederland wordt gehouden. "We begonnen destijds met twintig caravans en campertjes, maar inmiddels is dat aantal flink toegenomen", vertelt Esther Zumpolle van de organisatie. "Het leuke is de ongedwongen sfeer, en dat je allerlei soorten mensen treft: sjieke lui, tattookoningen, liefhebbers van vintage en glamourpoezen. En het klikt, want de liefde voor het kamperen en het zo creatief mogelijk opknappen van de caravan staat voorop. Slopen, timmeren, stofferen en verven, iedereen leeft zich uit."



Fotoreportage

Onze fotografe nam ook een kijkje bij het Pimpfestival op Streekpark Klein Oisterwijk. De vrolijke happy camperfoto's zijn hier te bekijken.









Kijkje nemen

Het weekend begon vrijdagavond met een gezamenlijk diner, en eindigt zondagmorgen met eieren en spek. Zaterdag mocht iedereen met een voorliefde voor gepimpte caravans een kijkje komen nemen, ook binnen, waar alles flink onder handen is genomen.



Zelf heeft Esther een De Reu-caravan uit 1974, liefdevol omgedoopt tot 'Roosje de Reu'. "Het is een meisje, ja", lacht ze, "compleet met roze gebloemde gordijnen. In totaal hebben we vier oude caravans. Twee zijn inmiddels gepimpt, de andere twee, daar gaan we nog mee aan de slag."



Kussenhoezen en praktische tips

Bij de stand van Steekje Los krijgen belangstellenden uitleg over hoe je de kekke kussenhoezen en vlaggenlijnen kunt maken. Jaap geeft praktische tips, want 'mensen worden verliefd op een caravannetje, maar er moet natuurlijk wel eerst gekeken worden of-ie veilig is'.



Even verderop is graffiti-artiest Ben bezig een caravan te transformeren door er enorme druiventrossen plus een wijnglas op te spuiten. De eigenaars van het oude reiswagentje, Anneke en Peter uit Appingedam, kijken vanuit hun klapstoel tevreden toe. "Vorig jaar hebben we dit caravannetje gekocht, vrij impulsief. We vinden het heerlijk om er mee rond te toeren."





Grafitti met druiven (foto: Karin Kamp)





Druifje

"Het is een oud beestje, maar hij heeft zoveel meer karakter dan die saaie, moderne caravans van tegenwoordig. En het is net zo comfortabel, want we hebben twee matrassen op maat laten maken, dus we slapen als een zonnetje." Waarom die graffiti van druiven? "Als liefhebbers van wijn vonden we dit wel een passend thema. En nu krijgt-ie ook een passende naam: Druifje!"





Speuren naar hippe kampeer- en pimpspulletjes. (Foto: Karin Kamp)





Rob en Diana komen helemaal vanuit het Belgische Houthalen naar het evenement. "Dit is de derde keer dat we hier zijn", vertellen ze. "De sfeer is gewoon top." Hun caravan is in de Amerikaanse stijl gepimpt, met bijbehorende auto uit de jaren vijftig. "Ja, we trekken veel bekijks. Ieder weekend gaan we op pad."



Speciale trucklampjes

Even verderop staan een vader en zoon uit Groningen met hun trots: ''t Lutje Hoeske', het Kleine Huisje. "Voor 50 euro heb ik 'm op de kop getikt", vertelt de Groninger die mensen graag uitnodigt een kijkje te nemen. "Het dak was nog goed, maar de vloer, de leidingen en banden, dat was allemaal aan vervanging toe. Ook was alles binnen helemaal wit geschilderd, heel steriel." De oude caravan heeft een flinke metamorfose ondergaan. Er zitten zelfs speciale trucklampjes op. "Want ik vind het belangrijk dat ik zichtbaar ben op de weg."





Helemaal in Amerikaanse stijl. (Foto: Karin Kamp)