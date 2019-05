Duncan Laurence krijgt dubbel platina plaat voor zijn nummer 'Arcade'

Duncan Laurence heeft voor zijn nummer 'Arcade' een dubbel platina plaat gekregen. Deze heeft hij gekregen omdat zijn single minstens 80.000 keer is verkocht. De winnaar van het Songfestival kreeg de platinaplaten zondagavond overhandigd in een speciale uitzending van Pauw.

Zondagmiddag kwam Duncan aan op Schiphol waar hij een welverdiend heldenonthaal kreeg van honderden fans. Hij lag de avond na zijn overwinning pas om vijf uur op bed, maar zondagavond schoof hij fris en fruitig aan bij het programma Pauw.

Nadat Duncan zijn nummer had voorgedragen in de uitzending, werd hij verrast met het grote nieuws. Hij wist niet wat hij moest zeggen, maar hij was erg blij met de erkenning.

Voor een dubbel platina award moet een single minstens 80.000 keer worden verkocht. Ook streams tellen daarbij mee, 150 streams tellen als één download.

Gouden award

Voordat Duncan voor het Eurovisiesongfestival vertrok naar Tel Aviv, had hij al een gouden award binnen. Toen had hij meer dan 40.000 streams van zijn nummer Arcade verkocht.

Winnaar

Duncan won zaterdagavond met zijn Arcade het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv en verzekert Nederland daarmee nu al van een finaleplek in 2020. Meer dan 4,4 miljoen Nederlanders zagen hoe hij na 44 jaar weer de winst voor ons kleine landje in de wacht sleepte.