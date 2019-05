Automobilist (23) liep in paniek weg na botsing met plattegrondbord in Oisterwijk

De automobilist die zondagavond op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk tegen een plattegrondbord botste, was na een klapband in de slip geraakt. Dat zegt de politie die de 23-jarige man uit Berkel-Enschot kort na het ongeluk heeft gesproken.

Volgens de politie was de bestuurder na de botsing in paniek weggelopen, maar had hij een getuige gevraagd de politie te bellen. Even later kwam hij terug. De man sloeg dus niet op de vlucht.

Ravage

Het ongeluk zorgde voor een flinke ravage. Medewerkers van de gemeente schermden uit veiligheid de vrijgekomen stroomkabels af. Een bergingsbedrijf heeft zwaar beschadigde auto afgevoerd.

