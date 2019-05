Puinruimen in volle gang na wolkbreuk in Gemert: 'Overal ligt zand en troep'

“Het is echt vies buiten. Overal ligt zand en troep. De wolkbreuk heeft een soort van spoor van vernieling en vuil achtergelaten”, zegt Sylvie Kandelaars. Haar huis aan de Watermolen is zondagavond ondergelopen met water. “En dat allemaal door één wolkbreukje.” Zondagnacht hebben buurtbewoners tot drie uur geholpen al het water uit het huis van Sylvie te krijgen.

Ook het bouwbedrijf van Gerold Raaijmakers kreeg het flink te verduren. “Er is gisteravond nogal wat water naar binnen gestroomd. Thuis viel het gelukkig wel mee, maar toen ik ging kijken bij mijn bedrijf stond de vloer blank. We laten vandaag dus flink wat schoonmaken”, aldus Gerold.





In de rest van Gemert staat deze dag ook in het teken van puinruimen. De klanten in restaurant Sam’s Grillroom aan het Ridderplein moesten gisteren ineens hun tafeltje verlaten toen het water binnenstroomde. Vanuit het toilet stroomde het water naar boven en liep de zaak in. “Het eten bleef staan en de klanten liepen het restaurant uit”, zegt eigenaar Amir.

“We waren als personeel wel geschrokken. Ineens loopt het vol. Toen moesten we met zo veel mogelijk mensen snel het water naar buiten krijgen. We hebben collega’s moeten oproepen die niet hoefden te werken.” Vandaag wordt alles in het restaurant schoongemaakt. “Voor drie uur is alles weer in orde. Dan kunnen we gewoon weer open.”



‘Nog nooit zo veel regen tegelijkertijd gezien’

De wolkbreuk in Gemert veranderde de straten in een grote rivier. “Ikzelf had gelukkig geen schade, maar zo veel regen tegelijkertijd heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt een voorbijganger. “Zo her en der stond het water wel tot twintig centimeter hoog. Het was een puinhoop. Alles was één grote modderboel en het stonk heel erg.”

Mary Verbrugge zegt ook dat het maar niet ophield met regenen. “Overal kwam het water vandaan gestroomd. Het water stond tot aan de velgen van de auto. Ik stond er niet bij stil hoe serieus het was. Het was letterlijk en figuurlijk dweilen met de kraan open”, zegt hij. “Gelukkig staat ons huis wat hoger, dus bij ons viel de schade mee.”





Handdoeken en potgrond

Sylvie Kandelaars heeft veel ellende aan de hoosbui overgehouden. Haar gang stond helemaal blank. Ze was net de kinderen op bed aan het leggen toen haar man vanuit de benedenverdieping riep om hulp. “Het water begon met de seconde te stijgen. We hadden gelukkig zelf dompelpompen, maar op een gegeven moment kon de put het niet meer aan”, vertelt ze.

“We hebben met handdoeken dijken gebouwd voor de voordeur. Totaal lagen er wel zestig handdoeken op de vloer die we vanuit de hele buurt hadden gekregen. Maar alsnog kwam het water de hal binnen. We hadden vervolgens zakken met potgrond op de gang gelegd, maar niks hielp. Heel onze houten vloer stond blank. We zijn met een waterstofzuiger wel drie uur lang bezig geweest om het water af te zuigen”, zegt Sylvie.

Angst

“We zaten echt in angst over hoeveel regen er nog ging komen. We zeiden tegen elkaar: ‘Als er nu nog een bui komt, dan is het huis verloren’.” Volgens Sylvie is haar vloer ‘helemaal uitgeslagen’ en staan de planken ‘helemaal bol’.

Volgens Sylvie had de hele straat last van de wolkbreuk. “Gisteravond was er iemand van de verzekering ter plaatse. Hij wist niet waar hij moest beginnen.”

