Tilburg wil Duncan Laurence huldigen, maar laat dat afhangen van zijn agenda

De gemeente Tilburg wil Duncan Laurence huldigen. Hoe en wanneer is nog onduidelijk, maar dat de gemeente iets wil doen voor de songfestivalwinnaar is zeker.

"Het hangt allemaal af van de behoefte en agenda van de songfestivalwinnaar", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Duncan is na zijn overwinning van iedereen. Wij snappen dat er aan alle kanten aan hem getrokken wordt, daarom willen we Duncan de vrijheid geven om zelf te bepalen hoe en wanneer er een huldiging voor hem komt."

Rockacademie

Het is logisch dat bij een huldiging in Tilburg ook de Rockacademie betrokken wordt. Duncan studeerde daar immers af. "Maar over de locatie en de vorm kunnen we echt pas iets zeggen als Duncan heeft aangegeven wat hij wil", besluit de gemeentewoordvoerder.

Ook Hellevoetsluis waar de zanger opgroeide en Amersfoort waar hij nu woont, willen de zanger huldigen. De gemeente Tilburg kan zich nu toevoegen aan het huldigingslijstje van oud Rockacademiestudent.

