Massagepraktijk van Maud staat helemaal onder water na wolkbreuk: 'Spullen drijven in het rond'

Tot aan haar enkels staat Maud maandagmiddag nog in het water. Maar het was nog veel erger. "Het water stond hier zondagavond wel een meter hoog. Toen ik bij de praktijk aan kwam was er niks meer van over."



Haar massagepraktijk zit in een kelder. Die stroomde tijdens de wolkbreuk vol water. "Ik werd gebeld dat er wat water de kelder in liep. Toen ik eenmaal hier was schrok ik me kapot. Alles stond blank. Dit had ik echt niet verwacht", vertelt Maud.

Alles dreef in het rond

De schade is enorm. "Alle spullen dreven in het rond. De massagetafels, laptop, wasmachine, koelkast, stoelen, noem maar op. Alles was nat en vies."

Op de vraag hoe groot de schade is, kijkt ze vertwijfeld rond. "Ik weet het niet. Zeker duizenden euro's. Maar ik denk dat het misschien nog wel veel meer is dan ik nu kan overzien."

Niet meer te redden

De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest om al het water weg te pompen. "Het water dat er nu nog in staat kregen ze niet meer weg. Ik kreeg te horen dat ze maandag terug zouden komen omdat er hier toch niets meer te redden was."

Maud denkt dat het weken gaat duren voor de praktijk weer gebruikt kan worden. "Als het water weg is, zullen de vloer en de muren ook opnieuw gedaan moeten worden. Gelukkig hebben mensen al ruimtes aangeboden waar wij zolang massages mogen geven. Dat is wel heel mooi."