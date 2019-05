'Duncan Laurence moet niet voor het snelle geld gaan, maar de wereld veroveren'

Duncan Laurence had tijdens zijn studie aan de Rockacademie altijd een heel helder doel voor ogen, weet docent en coördinator Alexander Beets. Hij wil met zijn muziek de wereld veroveren. "Nu is het moment. Hij en zijn team moeten zorgen dat de 200 miljoen mensen die hem nu op hun netvlies hebben, de komende weken veel van hem horen en echt fan van hem worden."

"We hebben hier op de Rockacademie veel praktijkgerichte businessvakken", vertelt Beets. "Dus Duncan weet alles over zelf sturing geven aan zijn carrière. En hij is een exceptioneel goede zanger met een exceptioneel goed team dat achter hem staat."

Dat alles zal hij nodig hebben, nu hij van pas afgestudeerde onbekende artiest in korte tijd verworden is tot een Europese beroemdheid. Duncan moet het ijzer smeden nu het warm is. "Er moet nu een heel goed strategische plan zijn."

LEES OOK: Heldenonthaal voor Songfestivalwinnaar Duncan Laurence op Schiphol

'Niet voor het snelle geld gaan'

Beets vervolgt: "Een hele grote valkuil is nu om voor het snelle geld te gaan. Alle lokale disco's en braderieën afgaan, drie optredens op een avond doen." Duncan moet groter denken dan dat. "Hij wil de wereld veroveren en die is groter dan Tilburg of Hellevoetsluis. Hij en zijn team moeten nu aan fanbase management doen."

Pardon, waaraan? "Ik zou vooral meteen beschikbare data gaan analyseren. Waar kwamen de meeste stemmen op Duncan vandaan? Als bijvoorbeeld blijkt dat heel veel Noren op hem gestemd hebben, dan is het slim om een televisieoptreden te gaan doen in Noorwegen. Zeker ook omdat Duncan een hele charmante verschijning is. En misschien zou hij dan in zo'n land ook een optreden moeten doen. Heel Nederland houdt nu van Duncan, maar het zou mooi zijn als heel Polen, Noorwegen enzovoorts ook van hem gaan houden."

LEES OOK: Mental Theo maakt beukversie van Duncan's songfestivalhit Arcade

'Plaat opnemen met Armin van Buuren'

Afgelopen week al werd bekend dat Laurence negentien shows gaat geven tijdens een Europese tour. Beets: "Hij zou bijvoorbeeld de finalist uit het land waar hij op dat moment optreedt bij zijn show kunnen betrekken. Misschien moet hij in de aanloop naar zijn tour nog een single releasen. Of een single opnemen samen met de Zweedse finalist."

Beets benadrukt dat het vooral heel belangrijk is wat Laurence zelf wil. "Maar ik zou hem ook vragen: wat zou je ervan denken om over een tijdje een track op te nemen met een wereldster als Armin van Buuren."

Vertrouwen

Beets is ervan overtuigd dat het wel goedkomt met zijn oud-student: "Hij is altijd al heel eager geweest om het spel om de muziek heen te doorgronden. Hij is een hele lieve, innemende man met een buitengewoon goed team. Hij is niet het type dat naaste zijn schoenen gaat lopen en hij maakt de muziek leidend. Ik heb er alle vertrouwen in."

Een woordvoerder van AVROTROS laat weten dat Duncan volgend jaar natuurlijk acte de presence zal geven tijdens de finale in Nederland, maar dat hij de komende tijd geen Eurovisie-verplichtingen heeft. Hij kan dus met zijn manager zijn route uitstippelen. Die manager is maandag vanwege een overvolle agenda niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: Brabant wil Eurovisie Songfestival organiseren na winst Duncan