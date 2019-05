'Kamermeerderheid tegen aanleg van buizen voor gevaarlijke stoffen'

Er is een meerderheid in de Tweede Kamer tegen de aanleg van de omstreden transportbuizen voor chemische stoffen door een deel van Zuidoost-Brabant. Dit is de overtuiging van Paul Smeulders uit Helmond. Hij wil dat er een streep wordt gezet door die plannen en heeft hierover een motie opgesteld met Erik Ronnes, de CDA-parlementariër uit Boxmeer, en Jessica van Eijs uit Eindhoven (D66).

Smeulders gaat ervan uit dat het parlement er volgende week over gaat stemmen en dat gaat goed uitpakken, verzekert Smeulders. “Met de partijen van Erik en Jessica hebben we een deel van het kabinet al mee. Verder ga ik er vanuit dat behalve mijn partij ook de SP en de Partij van de Dieren de plannen voor die buizen wegstemmen.”

'Minister is huiverig'

Een jaar of acht wordt al gesproken over de aanleg van pijpleidingen die gevaarlijke stoffen van de chemie-industrie in Zuid-Limburg naar de Rotterdamse haven moeten vervoeren. Smeulders vindt dit een onzalige gedachte. “De minister is er huiverig voor om ermee te stoppen, omdat er grote economische belangen spelen.”

“De buizen komen echter door een gebied waar mensen wonen die er niet om gevraagd hebben en die de wanhoop nabij zijn. Pal voor hun deur komt een gevaarlijk tracé. Dat moet je niet willen. Dat was ook onze boodschap toen we een tijdje geleden op verzoek van Helmond een werkbezoek hebben gebracht aan deze gemeente en de gemeente Laarbeek. Hier zou het buizenstelsel van olie en chemische stoffen moeten komen.”

'Grootste persoonlijke succes'

“Wanneer een meerderheid van de Kamer instemt met ons voorstel, dan moet het kabinet dat uitvoeren. Dit zou betekenen dat alle voorbereidingen gestaakt moeten worden en dat het geplande tracé kan worden geschrapt. Het zou mijn grootste persoonlijke succes betekenen, al besef ik ook dat een pensioenakkoord landelijk gezien meer gewicht in de schaal brengt. Maar voor het zuidoosten van de provincie zou het afblazen van het tracé geweldig zijn, ook gezien het feit dat Jessica, Erik en ik ons als Brabanders hiervoor zo sterk hebben gemaakt. Het zou echt een enorme overwinning zijn.”

Zo zou het dus kunnen zijn dat er van uitstel afstel komt. Begin vorige maand werd al bekend dat de procedure om de aanleg van de buizen mogelijk te maken per direct was stopgezet. "Nader onderzoek is nodig", schreef Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, aan de Tweede Kamer.

'Enorm blij'

Eerst zien dan geloven, dat is kort samengevat de reactie van Frank Beekhuis. Hij woont in Brandevoort, een deel van Helmond waar de buizenaanleg is gepland. De voorzitter van de actiegroep Buizen Brandevoort is wel ‘enorm blij’ met het initiatief van Smeulders, Ronnes en Van Eijs. “Op deze manier hebben ze ook een deel van de coalitie mee en dat is erg positief. Maar ik besef ook dat een minister een motie naast zich neer kan neerleggen”, aldus Beekhuis.

Na acht jaar weet hij, zo zegt hij, maar al te goed hoe machtig de chemische industrie en de Rotterdamse haven voor de Nederlandse economie zijn. “Burgers zijn in deze helaas geen partij, ondanks bijvoorbeeld allerlei milieustudies”, klinkt het wat berustend.