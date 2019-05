Verstandelijk beperkt meisje (16) verkracht door groep mannen, OM eist celstraffen

Dit gebeurde in april 2016 in een huis in Den Bosch. Het slachtoffer was toen 16 jaar oud. Ze was verliefd op Shaquill R. en had vrijwillig seks met hem. Op dat moment waren drie vrienden van R. beneden in de woonkamer.

Geweld

Vervolgens kwamen de drie naar boven. Zij zouden het meisje met geweld hebben gedwongen om hen te pijpen en om te masturberen. Ze is daarbij geslagen en moest overgeven. Een van hen was Brandon F. die maandag ook voor de rechter stond.

Trauma

Het meisje heeft nog elke dag last van wat er gebeurd is. “Je hebt me mijn ziel afgenomen. Ik beleef het nog steeds opnieuw. Door jou kan ik niet werken en geen opleiding volgen.”

Het OM denkt dat R. het seksafspraakje misbruikt heeft, zodat zijn vrienden ook seks met het meisje konden hebben. Dat maakt hem medeplichtig aan verkrachting, vindt het OM. Het gaat om een ‘kwetsbaar meisje’ met autisme en een laag IQ.

Bovendien zou hij in februari 2017 opnieuw betrokken zijn bij een groepsverkrachting in Den Bosch. Het OM wil dat R. voor beide zaken samen 3,5 jaar de cel in gaat, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. Tegen F. Is 2 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Beide verdachten ontkennen dat er sprake is van gedwongen seks. De rechter doet in beide zaken over twee weken uitspraak.

Behalve R. en F. waren dus nog twee mannen bij deze groepsverkrachting betrokken. Een van hen staat later terecht. De ander is nog spoorloos.