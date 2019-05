OM wil werkstraf voor 'corrupte' politiechef die zich liet trakteren op dure uitjes

Tegen de 58-jarige oud-politiecommissaris Peter van den E. is een werkstraf van 240 uur en een maand cel voorwaardelijk geëist. De politieman die in Eindhoven werkte, wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. De zakenman die de politiebaas omgekocht zou hebben, de 53-jarige Otto V., hoorde voor de rechtbank in Zwolle dezelfde straf eisen.

De oud-politiecommissaris woont in Limburg maar werkte bij de eenheid Oost-Brabant. Van den E. zou zich hebben laten omkopen door Otto V. uit het Zuid-Hollandse Leimuiden. Die is directeur van een beveiligingsbedrijf. Ze werkten samen in een stichting rond cameratoezicht. Van den E. was leidde een project over de beveiliging van onder meer parkeerplaatsen en bedrijventerreinen.

Van den E. zou zich hebben laten trakteren op lange verblijven in het Franse landhuis van de ondernemer. Ook een reisje naar Canada en het racen met snelle wagens op een circuit in België, ziet het Openbaar Ministerie als giften. Al met al zou de verdachte ruim 34.000 euro ontvangen hebben. Dat bedrag moet hij terugbetalen, vindt de officier.

'Misbruik van zijn status'

“Van den E. maakte misbruik van zijn status als politieman. Zijn uniform straalde vertrouwen uit”, zei de officier van justitie maandag. V. kocht in 2008 samen met een compagnon een softwareleverancier voor bewakingscamera's. Het idee was dat voor het gebruik van de software door de politie een licentie van dat bedrijf nodig was. Daar zou veel geld mee te verdienen zijn.

Van den E. had invloed op welk systeem de politie zou kiezen. Daarin zat het belang van de ondernemer om de politiecommissaris om te kopen. Dat de commissaris niet privé in het landhuis verbleef, blijkt uit het feit dat de kosten zakelijk werden afgeboekt.

'Enorm verbaasd'

Van den E. sprak zich nog niet eerder in het openbaar uit over de verdenkingen. "Ik was enorm verbaasd toen de rijksrecherche bij mij voor de deur stond'', zei hij maandag tegen de rechters in Zwolle over het moment van aanhouding. De oud-politiecommissaris zou zich hebben laten omkopen door de directeur van een beveiligingsbedrijf, Otto V. Ze werkten samen in een stichting rond cameratoezicht.

Beide mannen ontkenden dat er sprake was van belangenverstrengeling. Ze gingen samen naar autoracewedstrijden en Van den E. bracht meerdere zomerweken door in het landhuis van V. in Frankrijk. Dat laatste verblijf werd betaald door de ondernemer. De kosten werden vervolgens weer in een ander samenwerkingsproject doorberekend.

'Veel duurdere BMW dan collega's'

Van den E. bekende in een veel duurdere geleasede BMW te rijden dan andere hogere politiemedewerkers. "Maar ik mocht dat. Daar heeft nooit iemand een probleem van gemaakt", merkte hij daarover op. De bezoeken aan het Franse landhuis waren privé, zei hij.

De rechtbank heeft drie dagen voor de zaak uitgetrokken. De zaak gaat vrijdag verder met de pleidooien van de raadslieden.

