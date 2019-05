Verdachten kluisjesroof ontkennen, bewakingscamera's laten ander beeld zien

De twee beveiligers die zouden hebben geholpen bij de grote kluisjesroof in Oudenbosch ontkennen dat ze wat verdachts hebben gezien. Ze zeiden dat dinsdag tijdens hun rechtszaak. Op bewakingsbeelden is te zien dat de dieven met een pasje in- en uitlopen terwijl de beveiligers heel dichtbij zijn. Ze moeten elkaar gezien hebben, zo lijkt het.

Het OM denkt dat de twee verdachten begin maart 2018 met zijn tweeën opzettelijk een alarm in de Rabobank in Oudenbosch hebben laten afgaan om de dieven binnen te laten. In juridische termen is dat medeplichtigheid aan diefstal. Ze zouden onder meer safeloketten hebben klaargezet voor de dieven en ze hebben binnengelaten.

Miljoenenbuit

334 safeloketten braken de daders open, uit 211 safeloketten verdwenen kostbaarheden, voor minimaal 8 miljoen euro, zei de officier van justitie dinsdag.

211 klanten kregen een schadevergoeding van in totaal 8,5 miljoen euro. Momenteel loopt nog onderzoek naar het bezit van 83 klanten, zei de rechtbankvoorzitter.

'Onschuldig'

Aan het begin van de zitting waren de twee verdachten, de ex-beveiligingsmedewerkers, kort aan het woord. Verdachte Henri van W. (44) uit Etten-Leur zei "Ik ben onschuldig, maar ik word toch niet geloofd en daarom beroep ik me op mijn zwijgrecht", zei hij tegen de rechtbank.

Agron K. (46) uit Roosendaal herhaalde ook dat hij onschuldig is. Maar hij wil wel praten vandaag, kondigde hij aan. K. werkte 10 jaar bij EBN. 'Met plezier', zei hij. Agron legde uit wat zijn werk inhield.

Hij erkende dat hij al op vrijdagavond 2 maart binnen was in de bank samen met collega Van W. Een bewakingscamera legde ze beiden vast.

Storingen

Er waren storingen die avond in het alarmsysteem. Het bijzondere was dat ook de kluis tussen 20.00 en 21.00 open ging: 45 minuten lang. Agron zei dat hij daar niks van weet. 'Iemand heeft zich overdag daar ingesloten?' De deur beneden zat met een sleutel op slot. 'Ik hoefde daar niet te zijn'.

De bank denkt dat deze vrijdagavond al de kluisjes zijn klaargezet in het voorportaal om ze een dag later te doorzoeken en leeg te maken.

Voetsporen in de sneeuw

Die nacht (vrijdag op zaterdag) rond 02.00 uur keerden beide verdachten terug, opnieuw voor een alarmmelding in de bank. Bij de personeelsingang achter waren voetsporen in de sneeuw te zien. Maar zei Agron: 'er was geen braakschade'.

Op beelden in de rechtszaal is te zien dat de beveiligers op de parkeerplaats kijken en weglopen. Een halve minuut later kwamen er vanaf de parkeerplaats twee onbekende mannen met rugzakjes aanlopen. Ze openden de achterdeur met een pasje dat pasje 'nummer 6' wordt genoemd. Agron ontkent dat hij iemand heeft gezien toen. Ze stonden op dat moment bij de voordeur. Maar op bewakingsbeelden is een vage beweging te zien binnen, terwijl Agron en Henri naar binnen kijken en meer moeten hebben gezien.

Mysterieuze mannen

Een van de mannen binnen is later herkend, een oud-stagiair. De politie denkt dat hij meer weet samen met een andere spoorloze verdachte.

Henri reageerde nog kort. 'We gaan er niet van uit dat er iemand rondloopt met een pasje.' Dat was ook in het systeem niet te zien. 'Ik vind het heel erg voor de gedupeerden', zei Van W.

De nacht van de diefstal

In de volgende nacht (zondag rond 02.00) kwam er weer een inbraakmelding in de bank. En weer gingen Henri en Agron poolshoogte nemen.

Opnieuw zagen de camera's twee onbekende mannen met pasje nummer 6 naar binnen gaan. Een halve minuut later gingen de beveiligers naar binnen, zonder iets te zien, zei Agron tegen de rechters. Op camera's is te zien dat de onbekende mannen kort binnen waren en vuilniszakken naar buiten droegen.

Stoppen

De zitting liep aan het begin vertraging op. Advocaat Schouten kwam met de oproep om het proces te staken. De dagvaarding (de aanklacht) tegen verdachte Van W. uit Etten Leur zit volgens de advocaat vol fouten en gebreken. Hij heeft ook kritiek op het lange voorarrest. En politie en OM hadden 'tunnelvisie'.

Officier van justitie Van Setten vond de kritiek voorbarig en vaag. De rechtbank was het er ook niet mee eens en oordeelde dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Later vandaag leest de officier van justitie de aanklacht voor met strafeisen. Daarna is het woord aan de advocaten met hun pleidooi.

(meer volgt)