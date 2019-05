Vandalen bekladden auto van Ajax-fan Stef: ‘Wat een kansloze lui’

Stef kan het nog nauwelijks bevatten. “Kansloze lui, zijn het! Ze moeten van mijn spullen afblijven.” De blauwe Mazda van Stef en zijn vrouw is bestickerd en beklad. Ook is één Ajax-vlag in brand gestoken en een bloempot vernield. Tot overmaat van ramp is ook nog een beeld van de club uit zijn tuin gestolen.

Op zijn auto staat 'kankerjood'. (Foto: Stef Driesse)



Eieren

De pesterijen zouden al jaren aan de gang zijn, maar dit is een nieuw dieptepunt. “Ik heb al een paar keer eieren tegen mijn raam gehad. Heel de buurt is hier namelijk voor Feyenoord.”

Stef was drie jaar lang grensrechter bij voetbalvereniging Kogelvangers in Willemstad. Hij woont vlakbij de club en heeft vaak last van hangjongeren. “Het moeten bekenden van de club zijn. Anders weten ze niet dat dit onze auto is.”

‘Kap ermee’

En daarom stopt Stef per direct met zijn vrijwilligerswerk bij de Kogelvangers. “Ik kap ermee! Ze zien me daar nooit meer terug. Dit was de druppel.”

De club laat in een reactie weten ‘het bijzonder jammer’ te vinden wat er is gebeurd. “Ik heb geen idee of het iemand van onze club is. Het kan evengoed een buitenstaander zijn”, vertelt voorzitter John Pijper. Volgens Pijper was Stef overigens al voor het incident van plan om weg te gaan.

Stef gaat later deze week aangifte doen. De auto heeft hij inmiddels laten reinigen. Hij kreeg niets terug van de verzekering. Ondanks alles, durft hij zijn Ajax-spullen gewoon in het zich te zetten. “Ik ga niet zwichten voor die debielen.”

Deze Ajax-vlag is in brand gestoken. (Foto: Stef Driesse)