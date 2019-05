Drie mannen de cel in voor drugslab in Elsendorp

Drie mannen zijn dinsdag veroordeeld tot straffen variërend van 3,5 tot anderhalf jaar cel voor hun rol in een drugslab in Elsendorp. De betrokkenheid van twee andere mannen kon niet worden bewezen. Zij zijn vrijgesproken.

Het lab werd in juli vorig jaar gevonden na een anonieme tip en zat in een schuur de Elsendorpseweg. In het drugslab werden verschillende vaten en jerrycans met chemicaliën of resten daarvan gevonden. Het opruimen van de vaten was gevaarlijk vanwege explosiegevaar. Ook was de grond door de chemicaliën vervuild geraakt.

Een van de mannen werd destijds door een politiehond gebeten toen hij de maisvelden in vluchtte. Hij moest door ambulancepersoneel aan zijn bijtwonden geholpen worden. Deze man kreeg de zwaarste straf, 3,5 jaar cel. Hij komt uit Eindhoven. De andere veroordeelde mannen komen uit Waalre.

De twee vrijgesproken mannen zijn afkomstig uit Baarn en Tiel.