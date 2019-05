Eindhovenaar (18) verdacht van overval Plus-supermarkt en McDonald's, arrestatie in woning

Op 1 februari van dit jaar probeerden twee mannen de Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat te overvallen. Ze beukten tevergeefs in op de gesloten voordeur van de winkel. Toen ze merkten dat ze niet binnen konden komen, ging het tweetal er snel weer vandoor. Het nog aanwezige personeel van de supermarkt bleef hevig geschrokken achter.



De politie begon een groot onderzoek. Daarbij kwam uiteindelijk de 18-jarige man uit Eindhoven als verdachte in beeld. Tijdens het onderzoek bleek dat hij mogelijk ook betrokken is bij een overval die in 2017 werd gepleegd. Aan deze gewapende overval op de McDonald's in Eindhoven werd in april nog aandacht besteed in een uitzending van Bureau Brabant.



De man is aangehouden en voor verder onderzoek. De politie sluit niet uit dat er nog meerdere aanhoudingen worden gedaan.