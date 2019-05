'Zes jaar is heftig', buurman Anne onder de indruk van de forse strafeisen voor kluisjesroof

De twee verdachten, Agron K. uit Roosendaal en Henri van W. uit Etten-Leur, die voor de rechter moesten verschijnen, kent Anne niet. Hij meent mogelijk wel andere verdachten te hebben gezien in de maand voordat de kraak gezet werd. "Dat was op 22 februari. Toen heb ik ze daar zien zitten, ze waren echt aan het testen. Het blijft vreemd dat de recherche niet bij mij is geweest."



Voorbereidingen

Ook volgens de officier van justitie zijn de verdachten maanden bezig geweest met het voorbereiden van de kraak. Dat zouden ze hebben gedaan door steeds het alarm in en uit te schakelen. Bovendien zou Van W. de code van de kluis hebben opgeslagen in zijn telefoon. Volgens justitie zijn de mannen uit Etten-Leur en Roosendaal dan ook mededaders in plaats van 'slechts' medeplichtigen.

Anne: "Ze hebben een voorbeeldfunctie. Wij gaan er van uit dat onze goederen veilig zijn als er bewaking bij is. Je zult zo iemand inhuren. Dan kun je toch niemand meer vertrouwen. Dit is ook schadelijk voor het beveiligingsbedrijf EBN. Ik vind het zielig voor het bedrijf dat net honderd jaar bestaat en dan deze rottigheid op zijn nek krijgt. Dat hebben ze niet verdiend."



Niks gemerkt

Reijenga houdt als een echte Sherlock Holmes alles bij rondom de kluisjeskraak. Hij kan er nog steeds niet over uit dat hij uitgerekend in het bewuste weekend, begin maart vorig jaar, niks heeft gemerkt. "Dat is ook de reden van mijn interesse. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren naast mijn deur? Er werd met miljoenen gesleept terwijl ik lag te slapen."

Tijdens de rechtszaak bleek dinsdag onder meer dat de verdachten samen met de onbekende mannen die er met de vuilniszakken vandoor gingen, een halve minuut in dezelfde ruimte zijn geweest. Dat was in de de nacht van zaterdag op zondag. Zowel K. als Van W. houden vol dat ze de twee niet gezien hebben. "Wat zitten die twee te liegen, dat is niet normaal. Dit kan toch niet missen", klinkt het stellig uit Anne's mond.

Luilekkerland

"En dan die andere twee nog. Die namen zijn niet genoemd. Die zijn in luilekkerland aan het genieten van de centen van een ander. De anderen hebben hun centen voorlopig nog niet pakken. Want recherchebedrijven zullen ze echt wel op de huid zitten. Ik zou er graag aan mee willen doen. Ze mogen me bellen."