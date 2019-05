Leggen undercoveragenten bom onder kluisjesroofproces?

De politie heeft undercoveragenten ingezet om meer te weten te komen over de kluisjesroof in Oudenbosch. De agenten zochten de familie op van de verdachten en deden alsof ze boze, criminele gedupeerden waren. Familie van verdachte Agron K. stond 'doodsangsten' uit. Dat verhaal was onbekend en daarom heeft de rechtbank dinsdagavond besloten voorlopig nog geen uitspraak te doen. De kwestie kan enorme gevolgen hebben.

Het verhaal over de undercovers kwam dinsdagavond naar buiten aan het einde van een lange zittingsdag waarop tegen de verdachten zes jaar gevangenisstraf was geëist.

Criminelen aan de deur

Vorig jaar was al bekend geworden dat er boze gedupeerden aan de deur waren geweest bij beide verdachten. Honderden mensen zijn persoonlijke bezittingen kwijt bij de kluisjesroof en waren ten einde raad. Zowel het gezin van de Roosendaalse verdachte als het gezin van de man in Etten Leur werd ook telefonisch benaderd door emotionele gedupeerden die alles kwijt waren na de megadiefstal in Oudenbosch. Nepgedupeerden, zo blijkt nu.

Die zouden in actie zijn gekomen in de periode 31 mei tot en met 4 juli 2018, meteen na de arrestatie van de verdachte beveiligers. Dat blijkt ook uit het opsporingsbevel dat was afgegeven aan de politie. Advocaat Ziya Yeral kwam er dinsdagavond mee.

'Geld maakt me geen reet uit'

Hij citeerde uit een gesprek dat op 26 juni 2018 was opgenomen door de politie. Een nepgedupeerde kwam aan de deur bij de vrouw en zoon van Agron K. met de mededeling 'Wij weten wat die kerel van jullie gedaan heeft'.

Verderop zegt de nepgedupeerde. "Dat geld maakt me geen reet uit, maar ik wil een witgouden ring met een blauwe diamant, die wil ik terug." De vrouw van Agron K. reageerde. "Hij heeft niets gedaan, hij heeft echt niets gedaan."

Even later in dat gesprek zei de nepgedupeerde dat hij blijft terugkomen. "Ik weet waar jullie wonen."

Bedreiging en intimidatie

Agron K. en zijn echtgenote voelen zich 'bedreigd en geïntimideerd' door mensen die zich voordeden als criminelen maar in werkelijkheid agenten waren. Ze hebben hierdoor 'doodsangsten' uitgestaan, zei advocaat Yeral.

Hij vindt dat de politie en het OM te ver zijn gegaan in het onder druk zetten van de verdachte en zijn gezin en dat dat ze hiermee twee fundamenten Europese wetten heeft overtreden: het recht op een eerlijk proces en het recht op een privéleven.

Daardoor heeft het OM het recht verspeeld om de verdachte te vervolgen en moet de rechtszaak gestaakt worden, niet-ontvankelijk worden verklaard, zoals dat in juridische termen heet. Dat is de boodschap van Ziya Yeral.

Advocaat Peter Schouten van de andere verdachte, Henri van W., sloot zich bij dit verhaal aan. Het OM erkende dat er inderdaad inzet is geweest van undercovers, maar dat ze niet bedreigd hebben en dat het niks opleverde. Daarom zat het ook niet uitgebreid in het dossier.

Toelaatbaar of niet?

Toch besloot de rechtbank om voorlopig geen uitspraak te doen in de kluisjesroof. Op 11 juni was de uitspraak gepland maar op die datum beslist de rechter of deze vorm van opsporing die nu aan het licht is gekomen, toelaatbaar is.

In het uiterste geval kan de rechtbank besluiten dat de fout zo ernstig is dat de verdachten vrijuit gaan en onder een straf uitkomen.