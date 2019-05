Lelijkste gebouw van Brabant opgefleurd met 900 bloembakken: 'Het is prachtig!'

De Katterug in Tilburg is opgefleurd met 900 plantenbakken. (Foto: Merel de Leuw)

De lelijkste plek van Brabant is opgefleurd met honderden planten: 'Het is echt prachtig!'

Bewoners van de Katterug in Tilburg zijn woensdagochtend verrast. Hun flatgebouw is letterlijk opgefleurd. Het appartementencomplex werd in februari verkozen tot de lelijkste plek van Brabant. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er 900 gevulde bloembakken opgehangen, die de flat een mooiere uitstraling moeten geven.

Aan de kant van de flat aan het Stadhuisplein hangen de bakken aan bijna elk balkon. In totaal gaat het om ruim een kilometer aan plantenbakken, met meer dan drieduizend planten erin.

Verrassing

“Groen maakt mensen gelukkig”, vertelt Marjolein Arts van Elho, het bedrijf dat de bloembakken levert. “Daarom willen we zorgen voor meer groen in de leefomgeving.”

Het is niet voor niets dat het bedrijf juist de Katterug uitkoos voor de actie. “Ons bedrijf is gevestigd in Tilburg. Daarom vonden we het een mooi idee om de bewoners van juist deze ‘lelijkste’ plek in onze stad blij te maken en te verrassen. Het is een soort van guerrilla-actie!”

‘Aanzicht verbeterd’

De plantenbakken werden in het holst van de nacht opgehangen. En dus stappen de bewoners van ‘het lelijkste plekje van Brabant’ woensdagochtend inderdaad verrast de deur uit. Voor velen van hen was extra groen in de buurt een grote wens.

“Ik vind het prachtig, zó leuk!”, aldus een van de bewoners. “Net de hangende tuinen van Babylon! We zitten hier al zoveel jaren tussen de bouw en het stof in. Dit is echt even een opkikker. En ik denk dat het aanzicht van het appartement hierdoor zeker verbetert.”