Na instorten parkeergarage Eindhoven Airport: 'Meer gebouwen op veiligheid onderzoeken'

Veel meer gebouwen in Nederland moeten worden onderzocht op veiligheid, na het instorten van de parkeergarage van Eindhoven Airport. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag. Ze baseert zich op een rapport over de regels voor gebouwen met zogenoemde 'breedplaatvloeren'.

De parkeergarage van Eindhoven Airport stortte in mei 2017 in. De garage bevatte een ontwerpfout in de vloeren.

Honderden gebouwen in heel Nederland hebben soortgelijke vloeren. Die zijn allemaal gecontroleerd en waar nodig aangepast. Maar nu blijkt dat ook een hoop andere gebouwen gecontroleerd moeten worden. panden die vanaf 1999 zijn gebouwd met vloeren die bestaan uit grote betonnen platen. De controles zullen jaren gaan duren.



Hoge gebouwen en ziekenhuizen

Als eerste worden gebouwen hoger dan zeventig meter en ziekenhuizen, verzorgingshuizen en gevangenissen gecontroleerd. Dat moet voor 1 januari 2021 gebeuren. Daarna zijn de andere gebouwen met risicovolle vloeren aan de beurt.

Maatregelen nodig

De opsteller van het rapport verwacht dat er bij een hoop vloeren maatregelen getroffen moeten worden. "Welke maatregelen dit zijn, zal per gebouw moeten worden vastgesteld en is afhankelijk van de mate waarin de constructie niet voldoet." Mogelijke maatregelen zijn het versterken van de constructie of het verlagen van het maximale gewicht dat op de vloer rust.



Simon Wijte van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), die het onderzoek deed naar de constructieve veiligheid van bestaande breedplaatvloeren, zegt dat het 'zeer wel mogelijk is dat grote ziekenhuizen dergelijke vloeren hebben'. "In dat type gebouwen zijn die vloeren met regelmaat gebruikt. Gemeenten moeten nu nagaan of de constructie in die gebouwen echt is toegepast", zegt hij. "Elke gemeente moet vrij snel kunnen nagaan welke gebouwen er binnen hun gemeente onder vallen." Enkele ziekenhuizen in Nederland zijn volgens Wijte al eerder onderzocht.



'Vloer niet in Westpoint Tilburg'

Wijte kan niet zeggen om hoeveel gebouwen het in Brabant risico lopen. "Ik weet bijvoorbeeld dat de vloeren niet aanwezig zijn in woontoren Westpoint in Tilburg. Maar verder moet alles nog worden onderzocht."

Ook bij 'gewone' betonplaten

De vloer van de parkeergarage Eindhoven Airport was een zogenoemde 'bollenvloer', waarbij een deel van de betonplaten gevuld was met kunststofbollen. Uit het onderzoek blijkt dat ook bij vloeren die bestaan uit 'gewone' breedplaten (dus zonder kunststofbollen) mogelijk risico's zijn.

Dat meer gebouwen moeten worden onderzocht, betekent overigens niet dat er aanwijzingen zijn van direct onveilige situaties. Tot nu toe zijn er geen andere gebouwen met breedplaatvloeren gevonden waarbij sprake is geweest van grote problemen in de constructie.

Geen acuut gevaar

Bang voor het instorten van een vloer, zoals dat destijds gebeurde bij de parkeergarage Eindhoven Airport, is onderzoeker Wijte niet. "Er is nu geen acuut gevaar. Maar we moeten wel kijken naar situaties die het vereiste veiligheidsniveau niet halen."