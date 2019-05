FC Den Bosch ‘doodziek’ na mislopen finale play-offs: ‘Waren echt dicht bij promotie’

Het was na afloop muisstil in de kleedkamer van FC Den Bosch. Na 88 minuten had Go Ahead-verdediger Jeroen Veldmate de 0-1 gemaakt. Dat ene doelpunt was genoeg om de eredivisiedroom van FC Den Bosch te vernietigen. “Dit is heel pijnlijk en hier ben ik echt doodziek van.”

FC Den Bosch-aanvoerder Danny Verbeek stond de wanhoop nabij de pers te woord. Het zag er zo goed uit voor zijn club. Maar vanaf de bank zag Verbeek, die na 81 minuten werd gewisseld, dat het toch nog misging. “Op de bank heb je natuurlijk geen invloed, maar je hoopt zo dat die bal één keer goed valt”, zegt Verbeek na afloop. “We hadden vandaag de beste kansen. Dat zij dan een goal maken in de slotfase is heel pijnlijk. Zo kort voor tijd: ik ben er doodziek van.”

Trainer Erik van der Ven is het eens met zijn aanvoerder. Natuurlijk baalt hij, maar Van der Ven kijkt ook met een gevoel van trots terug op het seizoen. “Vooral op het team. We mogen terugkijken op een fantastisch seizoen. Vierde worden in deze Keuken Kampioen Divisie is niet niks.”

Mond houden

Voor Verbeek is het nog te vroeg om met een trots gevoel terug te kijken. De teleurstelling overheerst. “Maar voorafgaand aan dit seizoen had ik ervoor getekend. Voor mijn gevoel waren we echt dichtbij promotie. Niet alleen omdat we de halve finale hebben gehaald, maar ook door het team. Maar goed, we kunnen wel veel zeggen. Ik denk dat het voor nu even beter is als we onze mond houden.”

Door het verlies in de halve finale van de play-offs is het nu opeens allemaal voorbij. De trainingen, de wedstrijden. Het is vakantie. “Dat weet je als je begint aan de play-offs. Ik hoop dat de spelers wat tot rust kunnen komen”, zegt Van der Ven. “Dit komt hard aan en dat moeten we de komende tijd verwerken.”



Ook Verbeek realiseerde zich dat het nu opeens allemaal voorbij is. “Vakantie? Ik had er liever nog een weekje mee gewacht.”