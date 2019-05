FC Den Bosch gaat rellen zelf onderzoeken, club bekijkt ook 'zichtbaarheid politie'

FC Den Bosch gaat zelf onderzoeken hoe het woensdag uit de hand kon lopen na afloop van de verloren wedstrijd in de play-offs tegen Go Ahead Eagles. Ook de rol van de politie wordt hierbij volgens woordvoerder Ester Bal van de voetbalclub bekeken. “We hebben signalen opgevangen dat de uitstroom van supporters eerder werd bemoeilijkt dan makkelijker werd gemaakt door de aanwezigheid van de politie.”

Bal wil niet speculeren. Maar de ‘zichtbaarheid van de politie’ wordt volgens haar wel in het onderzoek door de club meegenomen. De duidelijke zichtbaarheid zou volgens haar kunnen hebben bijgedragen aan het uit de hand lopen van de situatie, beaamt ze. Ze geeft aan dat de club van tevoren op de hoogte is gesteld over ‘de mate van politie-inzet’ rond de wedstrijd. Maar details over hoe zichtbaar de politie aanwezig zou zijn, had de club van tevoren niet.

Ze geeft aan eerst alle informatie, waaronder de beelden die bijvoorbeeld supporters hebben gemaakt van het politieoptreden, te willen verzamelen. Om vervolgens met een officieel standpunt te komen over wat er woensdagavond is gebeurd en waardoor het mis kon gaan. Tijdens dit onderzoek wil de club volgens haar ook zeker het gesprek aan gaan met de politie.

LEES OOK:Voetbalsupporters gooien stenen naar ME na uitschakeling FC Den Bosch: vier mensen aangehouden

Supporters?

Het is volgens de woordvoerder van FC Den Bosch overigens niet duidelijk of de vier relschoppers die woensdagavond werden aangehouden supporters zijn van de club. Of de club maatregelen tegen hen gaat nemen, kan ze dan ook niet zeggen.

Bal stelt voorop dat de club zich 'altijd distantieert van geweld en provocaties'. “Natuurlijk vinden we het jammer dat er dingen voorvallen rond een wedstrijd van ons. Maar we hebben juist ook na verschillende gesprekken met burgemeester Jack Mikkers het gevoel dat we op de goede weg zijn.”

Vier relschoppers zitten nog vast

Woensdagavond ging het echter mis. Na afloop van de wedstrijd was het onrustig buiten het stadion. Zo werd met stenen naar ME’ers gegooid. Vier relschoppers werden aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. De vier zitten nog vast. Of ze worden voorgeleid, is nog niet duidelijk. "Het vervolgonderzoek is nog maar net opgestart", reageert een politiewoordvoerder.

FC Den Bosch verloor woensdagavond met 1-0 van Go Ahead Eagles en is daardoor uitgeschakeld in de play-offs om promotie naar de eredivisie. Lang leken de Bosschenaren het te gaan redden, maar in de slotfase ging de club toch onderuit.