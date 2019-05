Bewaking bij gemeentehuis Gilze en Rijen na dreigbrief

Het gemeentehuis van Gilze en Rijen wordt al enkele weken permanent bewaakt. Dat is het geval sinds de gemeente enkele weken geleden een brief ontving met daarin intimiderende en dreigende uitspraken. De brief was voor de gemeente aanleiding om extra beveiliging in te zetten.

Zo is er tijdens de openingstijden van het gemeentehuis een beveiliger aanwezig in de publieksruimte van het gemeentehuis in Rijen. De gemeente verwijst naar de politie voor meer informatie.

Verdachte situatie

Donderdagavond was er een verdachte situatie bij een bushokje tegenover het gemeentehuis. Wapenhandelaar Jan B. uit Hulten zou zich daar volgens het BD hebben opgehouden. B. is sinds kort weer op vrije voeten. Hij zat vast vanwege onder meer het bedreigen van burgemeester Jan Boelhouwer.

Volgens een politiewoordvoerder werden agenten donderdagavond om tien over zeven opgeroepen voor de verdachte situatie in de omgeving van het gemeentehuis in Gilze en Rijen. In een bushokje tegenover het gemeentehuis zou zich inderdaad een man verdacht hebben opgehouden. Wie de man is, wil de politie niet zeggen. “Hij is een bekende van de politie”, zegt de woordvoerder. “Na een gesprek is de man weer weggegaan.”