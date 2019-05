'Jan B. urenlang intimiderend en dreigend in een bushokje? Dat is bullshit!'

Het gemeentehuis van Gilze en Rijen wordt bewaakt sinds er enkele weken geleden een dreigbrief binnenkwam. Donderdagavond zat Jan B. uit Hulten in een bushokje tegenover het gemeentehuis. B. was net op vrije voeten nadat hij onder meer had vastgezeten vanwege het bedreigen van Jan Boelhouwer, de burgemeester van Gilze en Rijen. Bij de politie werd alarm geslagen. Brian de Pree, advocaat van Jan B., bestrijdt dat beide zaken met elkaar te maken hebben.

De advocaat van Jan B. betreurt het dat in deze situatie meteen de naam van zijn cliënt werd genoemd. “Op de eerste plaats heeft mijn cliënt niets maar dan ook niets te maken met de vermeende dreigbrief. Daar is hij heel stellig in. Hij betreurt ook dat zijn naam wordt genoemd, hij is amper een week buiten.”

Op bus wachten

Ook de suggestie dat B. zich ‘urenlang en intimiderend’ zou hebben opgehouden bij het bushokje tegenover het gemeentehuis, bestrijdt hij ten stelligste. “Mijn cliënt was daar inderdaad, samen met zijn vrouw. Hij was om halfzeven bij de halte om te wachten op de bus van drie minuten voor zeven. Die bus kwam niet opdagen. Toen heeft hij de busmaatschappij gebeld hoe het zat met de laatste bus. Hij kan dit aantonen.”

LEES OOK: Bewaking bij gemeentehuis Gilze en Rijen na dreigbrief

Vrije voeten

Kort na het telefoontje meldde de politie zich bij het bushokje. “Aan de agenten heeft mijn cliënt de situatie uitgelegd en moeten aantonen dat hij de busmaatschappij had gebeld. Hij wilde ook opstappen, maar had die kans nog niet gekregen. Het verhaal dat hij daar uren dreigend en intimiderend heeft gezeten, is echt bullshit”, benadrukt De Pree.

Volgens hem loopt er nog een aangifte van B. tegen burgemeester Boelhouwer vanwege smaad en laster. “Mocht het zo zijn dat hij hierachter zit, dan voegen we dit toe aan de aangifte.”

B. woont in andere gemeente

Volgens De Pree is B. vrij om te gaan en staan waar hij wil. “Hij heeft zijn straf uitgezeten en is weer vrij. Hij mag op de bus stappen waar hij wil.” Verder zegt de advocaat dat B. momenteel in een andere gemeente woont en is ingeschreven. “Hij wil tot rust komen. Daar heeft hij voor gekozen.”

LEES OOK: Wapenhandelaar Jan B. bedreigde burgemeester en politieman en moet daarom oude straf uitzitten (2017)

Straffen voor wapenhandel en dumpen lijk

Jan B. heeft straffen uitgezeten voor wapenhandel en het laten verdwijnen van een lijk. Ook is hij veroordeeld voor het bedreigen van onder meer burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen.