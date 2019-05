Provincie ook tegen buizentracé, hoogleraar spreekt van groot risico

De motie is opgesteld door drie Brabantse Tweede-Kamerleden en wordt naar verwachting dinsdag in stemming gebracht. Concrete plannen voor het betreffende tracé met buisleidingen die gevaarlijke stoffen vervoeren, werden eerder al geschrapt na protesten van omwonenden en verschillende gemeenten in de regio, maar het bleef wel als mogelijkheid staan. Volgens de Kamerleden zorgt dit voor veel te veel onzekerheid bij omwonenden en bedrijven uit de buurt.

'Eind aan onzekerheid maken'

Van Merrienboer is het hiermee eens. Hij spreekt van 'een niet haalbaar tracé'. Omwonenden en bedrijven kunnen nu geen plannen maken, omdat het tracé boven hun hoofd hangt, zo antwoordde hij vrijdagmorgen op Statenvragen van Alex Panhuizen. Het Statenlid van de VVD reageerde op berichtgeving, eerder deze week, bij Omroep Brabant.

Minister Kajsa Ollongren maakte onlangs bekend dat de studie naar het tracé door gemeenten als Helmond en Laarbeek tijdelijk wordt stilgelegd. Van Merrienboer vindt het ‘teleurstellend’ en ‘heel raar’ dat ze mogelijk pas eind 2021 duidelijkheid kan geven.

'In overleg met minister'

Als het parlement dinsdag instemt met de motie, dan zou de bewindsvrouw een streep moeten halen door het tracé. Uiteindelijk zullen de gevaarlijke stoffen toch tussen Rotterdam en het Zuid-Limburgse industriegebied vervoerd moeten worden. De provincie Brabant wil graag met Ollongren in overleg om te kijken waar en hoe de buizen dan wel zouden moeten worden aangelegd, zo kondigde Van Merrienboer aan.

'Verantwoordelijk voor ongeval'

Ira Helsloot, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is van mening dat de Brabantse politici met vuur spelen. “Een volksvertegenwoordiging die de regering opdraagt om niet gebruik te maken van de meest veilige vorm van transport van gevaarlijke stoffen, namelijk via buisleidingen, maar dus via de weg, het spoor of per schip draagt ook de verantwoordelijkheid als er dan een ongeval gebeurd met die andere vormen van transport”, zo laat hij desgevraagd aan Omroep Brabant weten.

“De vraag is daarmee ook of nu andere bestaande buisleidingen ook vervangen moeten worden door gevaarlijker transportvormen of dat Brabant een speciaal plekje in Nederland is waarvoor een uitzondering moet worden gemaakt”, zegt Helsloot. “Het grootste persoonlijke succes dat de heer Smeulders dus naar eigen zeggen mogelijk gaat behalen, is het blootstellen van heel Brabant aan een groter risico dan noodzakelijk. Alleen voor de direct omwonenden van de geplande buisleiding is het risico nu een miniem beetje lager. Het zal hen vooral overlast schelen.”

