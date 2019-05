Schietpartij in Den Bosch, man lichtgewond, politie massaal aanwezig

In de binnenstad van Den Bosch is aan het begin van de nacht geschoten. Volgens de eerste berichten ontstond er tegen halftwee een conflict waarbij een groep mensen betrokken was. Vervolgens is er op de Torenstraat meermalen met een pistool geschoten. Hierbij is één man lichtgewond geraakt. Door wie en waarom hij werd beschoten, is niet duidelijk.

De dader is gevlucht. De politie was na de melding massaal aanwezig. De Torenstraat en een deel van de Parade werden direct afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is na behandeling aan zijn verwondingen aangehouden.









Vechtpartij in shoarmazaak

De politie had het sowieso druk zaterdagnacht, want terwijl ze bezig was met de nasleep van de schietpartij liep het uit de hand in een shoarmazaak aan de Hinthamerstraat. In verband met deze vechtpartij werd ook een man gearresteerd.