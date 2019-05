Negen telefoons gestolen op Ploegendienst Festival, zeven terug bij eigenaar

De politie was ’s avonds rond acht uur poolshoogte gaan nemen nadat de beveiliging van het dancefestival had gemeld dat er twee bezoekers waren tegengehouden. Het gaat om een man van 52 uit Almere en een 30-jarige Roemeen. Het is niet bekend of ze iets met elkaar te maken hebben.



Bestolen tijdens dansje

De zaak kwam aan het rollen toen een bezoeker van het festival had gemerkt dat zijn telefoon uit zijn tasje was gestolen. Een man had net gedaan of hij even met hem danste en had toen vermoedelijk zijn telefoon weggegrist. Het slachtoffer had de stiekeme truc echter snel door en kon de verdachte aanwijzen, waarna de beveiliging in actie kwam. Op datzelfde moment was een andere verdachte op het terrein in de kraag gevat voor een vergelijkbaar vergrijp.



Bij de verdachten zijn minstens negen mobiele telefoons gevonden waarvan er zeven meteen aan de rechtmatige eigenaar terug konden worden gegeven. De politie adviseert mensen die zaterdag mogelijk ook hun telefoon kwijt zijn geraakt, aangifte te doen. De recherche gaat ondertussen verder met haar onderzoek.