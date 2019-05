José van Erum blijft strijden tegen GGzE na dood dochter Janneke: 'Dit moeten wij niet pikken'

José van Erum vertelt in KRAAK. over haar strijd tegen de GGzE. (Foto: Omroep Brabant)

Moeder José van Erum zit in zak en as. Maandag oordeelde de rechter dat de GGzE niet schuldig is aan de dood van haar 29-jarige dochter Janneke. Aan haar andere kinderen kan ze niet uitleggen waarom er nu geen gerechtigheid komt. "En het erge is dat meer mensen zich bij mij hebben gemeld met vergelijkbare problemen met de GGzE. Dit moet stoppen."

Janneke overleed in 2013 in de ggz-instelling in Eindhoven. Ze zou zijn overleden aan hartfalen omdat zij medicijnen kreeg waar zij niet tegen kon.

'Ongelofelijk'

In de talkshow KRAAK. vertelt Van Erum zondagmiddag hoe ze de rechtszaak heeft ervaren. Nog altijd vindt ze het niet te begrijpen dat de rechter oordeelde dat de GGzE niet schuldig is. "Je denkt dat je gaat winnen. Een half jaar lang hoor je hoeveel fouten de GGzE heeft gemaakt. En dan in de laatste vijf minuten wordt de GGzE vrijgesproken. Ongelofelijk."

Zelf blijft José achter met het verlies van haar dochter en 20.000 euro advocaatkosten die waarschijnlijk niet worden vergoed. Wellicht dat er nog een hoger beroep volgt, maar dat is aan het Openbaar Ministerie om te beslissen. "Maar wij geven nog zeker niet op."

'Niet zo veel vertrouwen in gesprek'

Na de uitspraak riep de rechter de GGzE op om in gesprek te gaan met de nabestaanden van Janneke. "Als je de verdediging hebt gehoord over de schandelijke praktijken waar wij als familie van beschuldigd zijn, dan heb ik daar niet zo veel vertrouwen in dat dat gesprek nog komt. Wij hebben nog niets vernomen van de GGzE."

Nu probeert José haar verdriet om te zetten in strijdbaarheid. "Wij moeten gerechtigheid gaan halen want zo kan je niet met een mens omgaan. Het is geen nummer, het is een mens."

Ik ga door omdat ik van mijn dochter hou." - Moeder José denkt niet aan opgeven.

'Ze hebben mijn dochter dood laten gaan'

Al zes jaar is José aan het strijden en dat eist zijn tol. "Het emotionele is vreselijk. Voor alle bewijzen die wij hebben moeten verzamelen, moesten wij in gesprek gaan met de GGzE. Dat terwijl je eigenlijk boos en verdrietig bent. Die mensen hebben mijn dochter dood laten gaan."

Toch denkt José niet aan stoppen. "Ik kwam maandag thuis en ik moest aan mijn andere kinderen uitleggen dat er geen gerechtigheid gaat plaatsvinden. Zij snappen er niets van. Hoe moet ik die nu goed opvoeden? Maar wij hebben als gezin veel steun aan elkaar. Ik ga door omdat ik van mijn dochter hou. Dat heeft ze verdiend. Ze was een fantastisch mens."

'Dit moeten wij niet pikken'

José heeft meerdere reacties van mensen gekregen die op dit moment iets vergelijkbaars meemaken of hebben meegemaakt. "Na al die krantenartikelen zijn er verschillende mensen die ons hebben benaderd en die nu in soortgelijke situatie zitten en hetzelfde meemaken. Het is dus helemaal nog niet over. Het gebeurt nog steeds. Hebben ze dan niets geleerd? Hoe kan dat?"

José weet nog niet er nog meer doden zijn gevallen. "Wel weet ik dat er mensen zijn die bang zijn dat hun zoon, dochter of familielid plots overlijdt. Ook daar stoppen de medicijnen opeens en dan maken ze dezelfde schrijnende toestanden mee. Dit moeten wij niet pikken."