De ouders van Janneke begrijpen niet dat de GGzE niet is veroordeeld voor de dood van hun dochter

Justitie daagde de ggz-instelling in Eindhoven omdat werkdruk de oorzaak was van verschillende fouten met een dramatische afloop voor Janneke. Zij zou zijn overleden aan hartfalen omdat zij medicijnen kreeg waar zij niet tegen kon.

Dit was bekend maar door werkdruk, slechte overdrachten en onervarenheid zou dit medicijn toch gegeven zijn. Verantwoordelijk personeel is hiervoor door de medische tuchtraad al op de vingers getikt.

'Het is toch belachelijk'

Op papier voldeed de GGzE aan alle voorwaarden. Daarom kon de rechtbank de instelling niet veroordelen. "Het is toch belachelijk", reageert moeder José van Janneke achteraf. "De rechtbank constateert dat er zoveel fouten zijn gemaakt waardoor mijn dochter is overleden en toch wordt de GGzE niet veroordeeld omdat het op papier klopt."

Ook vader Jan 'snapt er niks van'. "Dat de GGzE hiermee wegkomt", concludeert hij emotioneel. Hij voelt wel wat ondersteuning door het advies van de rechtbank aan de Eindhovense instelling om in gesprek te gaan met de ouders over een financiële vergoeding. Zo'n advies door een rechtbank is uitzonderlijk. Moeder José ziet hierin ook een bevestiging dat de rechter moeite heeft met het contrast tussen de uitspraak en wat de rechter voelt."

'Dit ligt erg gevoelig'

Advocaat Boudewijn van Eijk van de GGzE hoopt dat met deze uitspraak een einde komt aan 'een gevoelige zaak die gepaard gaat met veel emoties en erg zwaar is'. Zelf was de advocaat niet bij de uitspraak. Hij is daarom niet op de hoogte van het advies van de rechtbank om met beide partijen om de tafel te gaan zitten. "Daarom kan ik daar nu niets over zeggen. In het verleden zijn uitspraken over tegemoetkoming uitgelegd al zwijggeld. Dus dit ligt erg gevoelig."

Ook justitie wil nog even tijd om over de uitspraak na te denken. "Wij gaan ervan uit dat we de juiste partij gedaagd hebben, maar we zullen het vonnis goed bestuderen en dan bekijken of we in hoger beroep gaan, of wellicht andere partijen laten voorkomen', licht een woordvoerder van justitie toe.

'Voorkomen dat er opnieuw doden waren'

De nabestaanden zitten nog niet op één lijn over hoe nu verder te gaan. De zus van Janneke, Jolet, wil wel in gesprek gaan met de GGzE. "Er moet echt iets drastisch veranderen in de geestelijke gezondheidszorg. Ik kan wel wat vernieuwingen voorstellen die helpen voorkomen dat er opnieuw doden vallen zoals mijn zus."